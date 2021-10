Praha zaplatí rodině ministra Tomana 110 milionů. Vykupuje pozemky pro pás u okruhu

Pražský magistrát vykoupí u Běchovic od firem vlastněných rodinou ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) pozemky nutné pro vybudování tzv. zeleného pásu podél plánovaného úseku Pražského okruhu označovaného jako 511 mezi D1 a hradeckou dálnici. Město vykoupí zhruba 116 496 metrů čtverečních a zaplatí za ně asi 109,5 milionu korun.

O rozhodnutí radních informoval náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Kdy dostavba okruhu začne, není jasné. Investorem je stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

"Loni jsme slíbili, že letos budou první výsledky výkupů pozemků pod budoucími zelenými pásy. Dnešním rozhodnutím rady jsme schválili výkup o rozloze více než 116 000 metrů čtverečních. Teď, když máme zelenou stěnu kde vysadit, začneme pracovat na její dokumentaci," sdělil Scheinherr.

Vedení města nyní zvažuje variantu, že pro výsadbu použije materiál vykopaný při stavbě metra D z Pankráce do Písnice nebo městského okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol. "Nákladní auta by nemusela jezdit z 50 až 80 kilometrové dálky. Šetřili bychom tím městskou kasu za poplatky z deponování i životní prostředí," uvedl Scheinherr.

Z celkové výměry pozemků, které město vykoupí, je 77 930 metrů čtverečních ve vlastnictví společnosti Xaverov trade a 38 566 metrů čtverečních patří firmě Agrotrade. Cena vykupovaných pozemků a částí pozemků je 109,46 milionu Kč. Po výkupu pozemků město zahájí práce na projektu valu.

Společnost Agrotrade i s ní spojenou firmu Xaverov trade nyní ovládá Miroslav Toman starší a jeho syn Zdeněk, mladší bratr současného ministra zemědělství, zde působí jako předseda představenstva.

Rodina Tomanových je s českým zemědělstvím spojena více než úzce. Otec současného ministra, Miroslav Toman starší, šéfoval československému agrosektoru už za komunismu. Po revoluci se rodina pustila do podnikání v drůbežářství, je s nimi spojena privatizace známé firmy Xaverov a řada kontroverzí.

Kdy začne stavba zmíněného úseku Pražského okruhu, není jasné. Stavba získala v roce 2019 kladné stanovisko při posouzení vlivu na životní prostředí. "Od té doby se s 511 nic nestalo. Nevykoupil se ani jeden pozemek, stavba nemá územní rozhodnutí a celá Praha na to doplácí. Těžká tranzitní doprava musí mít možnost Prahu objet. Ne do ní vjet, zanechat po sobě znečištěný vzduch v širším centru města, a zase jet dál," uvedl Scheinherr. Hlavní město podle něj při přípravě stavby pomáhá ŘSD dle dřívější dohody.

Úsek 511 měří přes 12 kilometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí obě dálnice, jsou rovněž dva tunely. Celý Pražský okruh měří asi 80 kilometrů, nyní je v provozu jen zhruba polovina.