Pokud do Česka nepřijede jediný Číňan, přijdou tuzemské hotely o tři procenta tržeb

Pokud by čínská vláda začala odrazovat Číňany od zastávky v Praze a nepřijel by ani jeden čínský turista, české hotely by podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala ztratily zhruba tři procenta z počtu přenocování.

Propadly by se i tržby pražských hotelů a luxusních obchodů, kde Číňané nadprůměrně utrácejí, řekl Dohnal. Neočekává ale, že by čínská strana příliv turistů do Česka chtěla omezovat. Podle agentury CzechTourism patří výdaje čínských turistů na návštěvu Česka v porovnání s ostatními národnostmi k nejvyšším. Tento týden pražská rada rozhodla o vypovězení partnerské smlouvy mezi hlavními městy obou zemí. Vedení Prahy uvedlo, že ukončení smlouvy městu neuškodí, protože čínští turisté většinou přilétají jen na jeden den a příliš neutrácejí. Důvodem vypovězení je článek smlouvy, podle něhož měla česká metropole uznávat politiku jedné Číny. Peking reagoval oznámením o vypovězení smlouvy ze své strany. "Pokud se budeme dívat přes tržby, pak by propad pražských hotelů byl řádově na úrovni čtyř procent, protože čínští turisté využívají lehce nadprůměrné hotely. Potenciálně silnější dopad by byl cítit v Pařížské ulici, kde Číňan, i když tu stráví typicky 1,5 noci, za luxusní předměty utrácí nadprůměrně," řekl Dohnal. Dodal, že luxusní předměty jsou do Česka výhradně dováženy, takže výpadek čínských turistů by pocítil zřejmě jen stát přes nižší výběr DPH. Loni Česko navštívilo podle Českého statistického úřadu 618 tisíc čínských turistů, tedy o 26 procent více v roce 2017. V prvním pololetí letošního roku přijelo do Česka téměř 280 tisíc čínských turistů. Celkově se na osobu a den podle CzechTourismu výdaje Číňana pohybují kolem pěti tisíc korun, z toho 1300 korun denně utratí přímo při pobytu v Česku. Zbytek tvoří výdaje před cestou, do nichž se promítá zejména vysoká cena letenky a zaplacení zájezdu takzvaně na klíč. Převažují organizované zájezdy, ale pomalu začínají růst i ty individuální. Související Číňany už Evropa neláká. Investice na starém kontinentě letos klesly o 80 procent "Pro porovnání s ostatními (národnostmi) je tedy lepší použít výdaje na místě, zejména pak výdaje na zboží a stravování. I v této kategorii jsou jejich (Číňanů) výdaje nadprůměrné, srovnatelně třeba s turisty z Jižní Koreje," řekl ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. Průměrně se v Česku podle CzechTourismu zdrží Číňané 2,5 dne. Nejčastěji přijíždějí za kulturními památkami do Prahy a Českého Krumlova. Individuální cesty plánují za filmy a svatbami. Podle Hergeta roste zájem turismus kongresový a za odměnu, který má vzbudit motivaci. Obvykle ho využívají firmy, které posílají své zaměstnance na cesty za poznáním, aniž by po nich chtěli nějakou práci. "Tito návštěvníci pak v České republice stráví delší čas a utratí také více peněz," dodal Herget.