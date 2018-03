před 23 minutami

Pražský magistrát plánuje stavbu dvou nových kolektorů. První má pokrýt horní část Václavského náměstí a druhý spojit nový sběrač v Hlávkově mostu s centrem. O zahájení přípravy projektů budou v úterý rozhodovat radní. První kolektor by se měl vybudovat ještě před plánovanou obnovou horní části Václavského náměstí a má vyjít na 795 milionů korun. Druhý by měl stát 515 milionů. V obou případech stavba nezačne dříve než za tři roky. Kolektory jsou šachty, sloužící k uložení inženýrských sítí. Sběrač dlouhý jeden a půl kilometru by měl v budoucnu vést po obou stranách horní části Václavského náměstí a navázat na již existující šachty v dolní části.

autor: ČTK | před 23 minutami