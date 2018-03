Praha posílí autobus z Veleslavína na letiště. Rychlodráha vznikne nejdříve za 11 let

před 36 minutami

Na ruzyňské letiště by v budoucnu měla vést z centra rychlodráha. Podle dokumentu, který dnes radní schválili, ale nelze výstavbu očekávat před rokem 2029.

Praha - Pražský magistrát od 1. dubna 2018 posílí o dva spoje autobusovou linku 119 z Veleslavína na Letiště Václava Havla. Důvodem jsou přeplněné vozy MHD.

Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní. Náklady na posílení provozu vyjdou letos asi na šest milionů korun. Do budoucna by měl dopravní podnik (DPP) nakoupit velkokapacitní autobusy až pro 200 cestujících, vozy v minulosti na lince již testoval. MHD na letiště se potýká s dlouhodobými problémy, podle dnešního dokumentu nelze počítat se stavbou rychlodráhy před rokem 2029.

"Posílením provozu se zřídí návaznost všech spojů linky 119 na metro A nejen v letních měsících, ale v průběhu celého roku, vyjma období mezi 7:00 až 8:00, kde by již další zkrácení intervalu narazilo na limity infrastruktury," píše se v dokumentu.

Peníze pro letošní rok vezme město z úspory hospodaření v loňském roce. Předpokládané náklady na příští rok odhaduje organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, na 10,235 milionu korun. Celkové roční náklady na provoz linky 119 vzrostou z 50,3 milionu na 60,5 milionu korun.

Vedení města loni uložilo Ropidu a DPP, aby projednaly nákup velkokapacitních autobusů. DPP dosud výběrové řízení na jejich pořízení nevypsal. Loni podnik testoval belgický autobus Van Hool AGG300. Do autobusu se vejde téměř 200 cestujících. V běžných kloubových autobusech to je zhruba o třetinu méně. Celková délka je 24,79 metru a cena 4,5 milionu korun, což je zhruba třikrát více než cena běžného vozu.

DPP provozuje více než 1100 autobusů s průměrným stářím devět let. Náklady podniku na provoz autobusů v rámci pražské integrované dopravy činí ročně zhruba čtyři miliardy korun.

Na ruzyňské letiště by v budoucnu měla vést z centra rychlodráha. Podle dokumentu, který dnes radní schválili, ale nelze výstavbu očekávat před rokem 2029. Investorem stavby je stát. Vedení města nedávno oprášilo myšlenku prodloužit na letiště trasu metra A. S tím počítala Praha již před deseti lety, nakonec od toho ale ustoupila a ukončila ji v Motole. Na letiště je možné jet kromě Veleslavína také od stanice metra B Zličín.