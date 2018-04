Praha dá letos na rozvoj cyklodopravy 100 milionů korun, slibuje Dolínek

před 25 minutami

Magistrát vloží do rozvoje cyklodopravy sto milionů. Plánuje dokončit rozestavěné cyklostezky nebo podporovat veřejné sdílení kol.

Praha - Pražský magistrát letos plánuje vložit do rozvoje cyklodopravy až sto milionů korun. Nejvyšší částka půjde na budování cyklostezek. Instalovány budou nové stojany a dál se bude rozvíjet veřejné sdílení kol, takzvaný bikesharing. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Magistrát bude rovněž řešit plán Prahy 1 na zákaz průjezdu cyklistů centrem města. Loni dalo město do cyklodopravy přes 50 milionů.

Při stavbě cyklostezek chce město vložit nejvíc peněz do trasy mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi, a to 24,8 milionů. Stavba začala loni a letos by měla být dokončena. V plánu je také rozšíření příliš úzké stezky mezi Modřany a Zbraslaví. V létě tudy denně projede na tři tisícovky cyklistů.

Dokončení rozestavěné stezky podél Košíkovského potoka vyjde na 14,7 milionů. Peníze půjdou také na stavbu mezi Klánovicemi a Kolodějemi, Cholupicemi a Dolními Břežany a rozšířena bude cyklostezka A1 v Radotíně, kde bude od sebe oddělen prostor pro cyklisty a chodce.

V ulicích přibudou také cyklopruhy a na silnici nakreslené takzvané cyklopiktogramy, které budou například v Náchodské ulici.

"Starostové piktogramy často odmítají, ale my je budeme dělat. To nejsou stezky, kam auta nemohou, není to zeď, ale upozorňují řidiče, že v tom místě jezdí často cyklisté, a zároveň cyklisty, aby nejezdili uprostřed," říká Dolínek.

Rozvíjet se bude sdílení kol. V Praze nyní funguje například systém Rekola s růžovými bicykly. Letos by měly přibýt podle Dolínka další tři až čtyři společnosti.

"Uvidíme, jak se to v centru poskládá. Povinnost bude, aby byla kola označena nebo fungoval 24 hodin dispečink v češtině i angličtině," uvedl Dolínek. V následujících 14 dnech se sejde magistrátní pracovní skupina, která bude řešit pravidla bikesharingu a jejich vymáhání.

Instalovány budou nové cyklostojany a v Podolí se objeví nový sčítač v podobě malého totemu. Ten bude počítat cyklisty, město následně data využije v dalším rozvoji cyklodopravy. Upraveno bude letos na některých místech také dopravní značení pro cyklisty.

Radnice Prahy 1 plánuje zavést zákaz vjezdu cyklistům do centra města, například do okolí Staroměstského náměstí nebo do spodní části Václavského náměstí. Podle Dolínka ale plošný zákaz vjezdu v tuto chvíli není správný.

"Můžeme se o tom bavit ve chvíli, kdy bude stavebně upravena Národní, Skořepka nebo Rytířská, pak si umíme představit, že by mohlo dojít k omezení. Plošný zákaz je podle nás nevhodný," dodal náměstek.