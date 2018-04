Praha by měla mít jen jeden stavební úřad místo 22, doporučují odborníci

před 1 hodinou

Praha - Hlavní město by mělo mít jenom jeden stavební úřad, případně alespoň společnou metodiku posuzování staveb pro ty stávající. Dnes to zaznělo na konferenci, věnované územnímu plánování a stavebnímu zákonu. Současná struktura 22 stavebních úřadů podle odborníků povolování staveb v Praze komplikuje.

Do roku 2003 v metropoli existoval jednodušší systém s jedním úřadem, poté však byla zavedena stávající struktura. Podle odbornice na stavební právo Renáty Pintové - Králové to výrazně komplikuje situaci v Praze zejména proto, že neexistuje společná metodika rozhodování.

I kdyby se systém zcela nereformoval, měla by se podle ní taková metodika zavést. V ideálním případě by tak stavebník s jedním projektem dostal stejné stanovisko na kterémkoliv pražském úřadě.

S názorem expertky souhlasí i ředitel městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč. Podle něj by bylo ideální, kdyby Praha v budoucnu měla úřady dva - jeden by rozhodoval a druhý řešil odvolání.

Dalším problémem, který už není jenom pražským tématem, je podle Pintové - Králové vliv místních samospráv na stavební úřady. I když v současnosti podle zákona spadají pod stát, nacházejí se na obecních úřadech a v Praze na úřadech městských částí, které i platí jejich fungování.

To často vede k podezření, že rozhodování úředníků o povolení stavby není nezávislé a podléhá vlivu místních politiků. Problém by mohlo vyřešit zřízení Nejvyššího stavebního úřadu, který by úřady zaštiťoval a zároveň kontroloval.

S tím v současnosti počítá ministerstvo pro místní rozvoj ve svém avizovaném návrhu nového stavebního zákona. Na pražské úrovni by pak zřízení jednoho stavebního úřadu mohlo alespoň na úrovni městských částí narušit vazby politiků na úředníky.