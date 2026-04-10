10. 4. Darja
Ekonomika

Práci si musí hledat jen pět Čechů ze sta, volných míst přibývá

ČTK

Míra nezaměstnanosti v Česku klesla v březnu proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady práce evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic, uvedl v pátek Úřad práce ČR.

Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj.
Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj.Foto: Aktuálně.cz
„Trh práce se v březnu posunul do fáze, která bývá z hlediska pracovních možností tradičně příznivá, a počet uchazečů klesl ve všech krajích,“ podotkl generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík. Loni v březnu byla nezaměstnanost 4,3 procenta. Práci tehdy přes úřady hledalo 322.140 lidí a v nabídce bylo 91 752 pracovních míst.

Ve srovnání krajů byla v březnu nezaměstnanost nejvyšší v Ústeckém se 7,5 procenta, následoval Moravskoslezský kraj se sedmiprocentní nezaměstnaností. Nejmenší podíl nezaměstnaných byl 3,8 procenta v Praze. Mezi okresy vykazuje nejvyšší nezaměstnanost Karvinsko s 10,4 procenta a Mostecko s 10,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných pod třemi procenty byl v okresech Praha-východ a Praha-západ a také na Rychnovsku.

Související

Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj. Práce je nejvíc ve zpracovatelském průmyslu, administrativních a podpůrných činnostech, na stavbách, v dopravě a skladování a také v ubytovacích a stravovacích službách.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v březnu v průměru přibližně 4,1 uchazeče o zaměstnání. Nejvíc to bylo na Karvinsku s téměř 21 zájemci o jedno místo, na Sokolovsku je to skoro 19 a na Děčínsku víc než 15 lidí na jednu pracovní pozici. Naproti tomu jen mírně přes jednoho zájemce v průměru na jedno místo bylo v okresech Praha-východ a Praha-západ a také na Mladoboleslavsku.

Mohlo by vás zajímat
Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.

Ministra kultury Otu Klempíře některé knihovny, nakladatelé, spisovatelé či jeho předchůdce Martin Baxa kritizují za pozastavení projektu Česká knihovna.

Ministerstvo kultury letos nevyhlásí projekt Česká knihovna. Sklízí za to kritiku

Projekt Česká knihovna, díky němuž si veřejné knihovny v minulosti mohly pořídit zejména nekomerční domácí tituly, se letos neuskuteční. Moravská zemská knihovna v Brně, která projekt z pověření ministerstva kultury vyhlašuje, to uvedla na webu. Důvodem je podle ministerstva kultury rozpočtové provizorium, které trvalo od začátku roku do 20. března a neumožnilo výzvu vyhlásit v obvyklém termínu.

