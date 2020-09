Práce z domova nemá pozitivní dopad, brání šíření nápadů, domnívá si šéf Netflixu

Práce z domova nemá dobrý dopad a komplikuje probírání nápadů. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal to řekl jeden z dvojice šéfů a zakladatelů placené internetové televize Netflix, Reed Hastings. Do kanceláří se 8600 zaměstnanců firmy vrátí, až bude většina z nich očkována schválenou vakcínou proti nemoci covid-19, dodal.

"Ne, nevidím v tom žádná pozitiva," odpověděl spoluzakladatel Netflixu na otázku, zda práce z domova přináší něco dobrého. "Nemožnost osobního kontaktu, zejména pokud jde o mezinárodní styky, je pouze a jen negativní," rozvedl. "Byl jsem nicméně krajně ohromený, jaké oběti jsou lidé schopni přinést," poznamenal. Hastings čeká, že lidé ve většině firem budou i po epidemii pracovat z domova nejméně jeden den v týdnu. Službu Netflix má po celém světě zaplacenou kolem 200 milionů domácností. Ve druhém čtvrtletí získala společnost 10,1 milionu nových předplatitelů. Firma těžila z opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým lidé trávili více času doma. Ve třetím kvartále však společnost počítá s prudkým zpomalením růstu. Netflix produkuje vlastní seriály, dokumenty i filmy. Na otázku, zda firmě vlastní produkce brzy nedojde, Hastings odpověděl, že výroba Netflixu dál běží ve většině Evropy i Asie a několik projektů pokračuje také v Los Angeles. V září chce podnik - s pomocí intenzivnějšího testování - svou produkci ještě zvýšit.