PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

Podle regulatorního oznámení Rabbit Holdings pro thajskou burzu, na které upozornil server Seznam Zprávy, zaplatí PPF za hotel 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy Kč. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.
Rabbit Holdings původně letos v srpnu schválila prodej hotelu společnosti Hotel Diplomat za nižší cenu 67,5 milionu eur, píšou Seznam Zprávy. Podle severu původní kupec od smlouvy ustoupil.
"Evropská transakce s dispozicí podílu v dceřiné společnosti nemohla být s kupujícím dokončena," uvedla thajská společnost v oznámení pro burzu v Bangkoku. Očekává podepsání rámcové smlouvy s PPF o převodu akcií do 19. září a dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku.
PPF v tiskové zprávě uvedla, že hotel Diplomat zaměřený na byznysovou klientelu stojí v těsné blízkosti centrály skupiny PPF. "Tomáš Otruba, člen dozorčí rady PPF Group, vlastníka PPF Real Estate Holding, získá pětiprocentní podíl ve společnosti Diplomat Prague na základě dříve uzavřené dohody s PPF Real Estate," doplnila PPF. Transakce podle ní podléhá obvyklým regulatorním schválením. "Nemovitosti jsou důležitým investičním pilířem PPF, který zajišťuje předvídatelné, dlouhodobé výnosy a globální geografickou diverzifikaci," podotkl generální ředitel PPF Real Estate Robert Ševela.
PPF v letošním roce dokončila převzetí největšího hotelu v Česku Hilton Prague, podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl. Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s investorem Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy Kč). V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.
Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion Kč) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.