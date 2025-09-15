Ekonomika

PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

ČTK ČTK
Aktualizováno před 16 minutami
Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. V tiskové zprávě to dnes ČTK oznámila investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami.
Hotel Vienna House Diplomat Prague na Evropské třídě v Praze 6.
Hotel Vienna House Diplomat Prague na Evropské třídě v Praze 6. | Foto: Profimedia.cz

Podle regulatorního oznámení Rabbit Holdings pro thajskou burzu, na které upozornil server Seznam Zprávy, zaplatí PPF za hotel 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy Kč. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.

Rabbit Holdings původně letos v srpnu schválila prodej hotelu společnosti Hotel Diplomat za nižší cenu 67,5 milionu eur, píšou Seznam Zprávy. Podle severu původní kupec od smlouvy ustoupil.

"Evropská transakce s dispozicí podílu v dceřiné společnosti nemohla být s kupujícím dokončena," uvedla thajská společnost v oznámení pro burzu v Bangkoku. Očekává podepsání rámcové smlouvy s PPF o převodu akcií do 19. září a dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku.

PPF v tiskové zprávě uvedla, že hotel Diplomat zaměřený na byznysovou klientelu stojí v těsné blízkosti centrály skupiny PPF. "Tomáš Otruba, člen dozorčí rady PPF Group, vlastníka PPF Real Estate Holding, získá pětiprocentní podíl ve společnosti Diplomat Prague na základě dříve uzavřené dohody s PPF Real Estate," doplnila PPF. Transakce podle ní podléhá obvyklým regulatorním schválením. "Nemovitosti jsou důležitým investičním pilířem PPF, který zajišťuje předvídatelné, dlouhodobé výnosy a globální geografickou diverzifikaci," podotkl generální ředitel PPF Real Estate Robert Ševela.

PPF v letošním roce dokončila převzetí největšího hotelu v Česku Hilton Prague, podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl. Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s investorem Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy Kč). V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.

Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion Kč) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.

 
