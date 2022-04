PPF mlží kolem své budoucnosti v Rusku. Rok po smrti zakladatele hledá směr, kam dál

Úspěch na poli českého bankovnictví, ale také stupňující se problémy na východních trzích. Tak odborníci shrnují byznys finančního gigantu PPF rok po smrti jeho zakladatele Petra Kellnera. Sama skupina již připustila, že se postupně soustřeďuje na byznys v Evropě a USA. Ale zatímco řada západních firem se nyní z Ruska rychle stahuje, pražská centrála PPF ke svým východním aktivitám stále mlčí.

Skupina PPF v současnosti drží aktiva za 40 miliard eur (tedy v přepočtu za zhruba 975 miliard korun), přičemž základ tvoří středoevropské bankovnictví, telekomunikace a média.

V předchozích zhruba deseti letech ovšem byla hnací silou jejího zisku především dceřiná splátková společnost Home Credit. A to mimo jiné díky spotřebitelským úvěrům poskytovaným v Číně a Rusku.

Na těchto trzích se ovšem, jak připomněly Hospodářské noviny (HN), některé plánované transakce s postupem času značně zkomplikovaly. V Číně byla důvodem zejména pandemie koronaviru a také zpřísňující se regulace tamního trhu.

Do ruského byznysu zase vstoupila válka na Ukrajině. Ještě před několika měsíci se přitom PPF snažila ruskou část Home Creditu prodat. Nyní to ovšem bude výrazně složitější.

"Dopad současné krize se může dotknout projektů PPF v Rusku, jejichž aktuální hodnota se pohybuje na úrovni kolem jedné miliardy eur. To představuje zhruba deset procent hodnoty skupiny," uvedl pro HN začátkem letošního března mluvčí skupiny Leoš Rousek. Dodal, že tato aktiva jsou financována výhradně z ruských zdrojů a jsou držená nezávisle od ostatních aktiv a projektů skupiny.

PPF kromě Home Creditu v Rusku kontroluje ruskou pojišťovnu PPF Life Insurance. Se společností Hines vlastní kancelářské budovy v moskevském centru Metropolis. V ruské metropoli má také obří administrativní komplex Comcity, ve spolupráci s Radius Group rozvíjí logistický park South Gate Industrial Park.

Skupina rovněž vlastní a provozuje obchodní centrum Něvskij Centr. V Rusku PPF působí také prostřednictvím agroholdingu RAV Agro či menšinového podílu v těžební společnosti Polymetal International.

Zatímco se teď desítky západních firem, včetně české Škody Auto či jabloneckého Jablotronu, z Ruska v reakci na napadení Ukrajiny stáhly, pražská centrála PPF o svých současných i budoucích aktivitách na ruském trhu mlčí.

Na sociální síti Twitter propaguje své dobročinné aktivity včetně pomoci ukrajinským uprchlíkům, na opakované dotazy online deníku Aktuálně.cz ohledně postoje firmy vůči Rusku a dalších obchodních plánů v zemi ale mluvčí Leoš Rousek odmítá reagovat.

"V této těžké chvíli soucítíme se všemi lidmi zasaženými konfliktem na Ukrajině. Situaci na Ukrajině i v Rusku samozřejmě sledujeme, a analyzujeme její důsledky, včetně možných dopadů na světovou ekonomiku i náš byznys," uvedl Rousek pro online deník Aktuálně.cz naposledy koncem února, den po ruské invazi na Ukrajinu.

Analytici opakovaně připomínají, že pro řadu společností není snadné se z ruského trhu stáhnout. "Samozřejmě že stáhnout se dočasně je nákladné a nikdo neví, jak dlouho to 'dočasné' bude trvat a zdali poté na zahraniční firmy, zvláště licencované z doby Putinovy vlády, budou ruští politici, regulátoři a budoucí oligarchové pohlížet pozitivně, nebo skrz prsty," potvrzuje pro online deník Aktuálně.cz analytik Capital Linked Radim Dohnal.

"Je možné, že poté budou mít ony podniky a účasti menší hodnotu než dnes," připouští analytik.

Podle Dohnala ale tento stav měli stratégové v době vstupu do Ruska či po každé agresi ze strany tamního prezidenta Vladimira Putina pečlivě zvažovat. "Státní rozpočet ČR či EU by ale v těchto situacích měl být zdrženlivý a peníze alokovat na humanitární pomoc. Zřejmě téměř každý, kdo v Rusku podnikal několik let, má svoji úvodní investici zpět," podotýká dále Dohnal.

Podle HN je nyní pravděpodobné, že ruský Home Credit se bude nyní skupině PPF kvůli sankcím prodávat jen těžko. Tamní byznys Home Creditu zkomplikuje i fakt, že se z trhu stáhli prodejci elektroniky či telefonů jako třeba gigant Apple, na které si Rusové brali splátky. Prodej úvěrů v Rusku navíc může utlumit výrazné navýšení úrokových sazeb tamní centrální bankou.

Přesun na zavedené trhy

Server Deutsche Welle letos v únoru napsal, že skupina PPF po smrti Kellnera postupně mění směr a pro svůj byznys patrně hledá bezpečnější vody.

Kromě zpráv kolem prodeje ruské divize Home Creditu - který PPF nepotvrdila, ani nevyvrátila - se podle agentury Bloomberg již delší dobu spekuluje také o budoucnosti byznysu PPF v Indii, Vietnamu, Indonésii a na Filipínách.

Otazník visí i nad aktivitami v Číně. Ta přitom byla pro PPF klíčovým trhem, firma dokonce podle zjištění Aktuálně.cz neváhala investovat peníze do zlepšování obrazu čínského autoritářského režimu v očích české veřejnosti.

Aktuálně.cz před dvěma lety upozornilo na dokumenty, podle nichž měla ovlivňovat zdejší společnost ve prospěch Číny PR agentura placená právě Home Creditem. Vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí. Založila tlumočníkovi prezidentů Vítu Vojtovi institut věnující se Číně nebo si účtovala napadání a monitoring kritiků čínského režimu.

Posilujeme v Evropě a USA, hlásí firma

Současné zaměření na "zavedené trhy" již potvrdila i samotná PPF. "PPF vždy byla a stále je oportunistická, ale je zde nyní hlubší koncentrace na zavedené trhy," přiznal pro Deutsche Welle mluvčí Rousek. "Posilujeme v Evropě a v USA v bankovnictví, telekomunikacích, biotechnologii, průmyslu a realitách," dodal.

Investiční skupinu PPF momentálně vede čtyřčlenný řídicí výbor, který vznikl loni v dubnu. Členy jsou oba minoritní podílníci skupiny Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart, finanční ředitelka Kateřina Jirásková a právník Tomáš Brzobohatý.

Po Kellnerově smrti se stala správcem jeho pozůstalosti vdova Renáta Kellnerová, z tohoto titulu je tak vedena jako držitelka odpovídajících majetkových podílů ve společnostech regulovaných ČNB a také zastupuje rodinu na jednáních řídicího výboru skupiny PPF.

Dlouholetý Kellnerův blízký spolupracovník Tomáš Brzobohatý vedení PPF koncem března opustí. Do nejužšího vedení nastoupil, aby skupinu pomohl 'stabilizovat', což v praxi znamenalo hlavně dotáhnout obchod s Monetou.

Právě fúze Moneta Money bank s bankovní částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Zonky, byla pro skupinu podle analytiků úspěchem uplynulého roku. Akcionáři Monety nakonec souhlasili se spojením loni v prosinci, vzniknout tak může podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB.

Akvizicí získá Moneta od skupiny PPF sto procent akcií skupiny Air Bank za kupní cenu 25,90 miliardy korun. Největším akcionářem Monety se pak naopak s 29,94 procenta akcií stala právě skupina PPF.

"Finanční skupina dokázala na prosincové valné hromadě Monety Money Bank prosadit prodej svých aktiv za velmi vysokou částku. Kromě toho PPF završila ovládnutí O2. Velmi dynamicky expanduje farmaceutická společnost Sotio, kterou má firma ve svém portfoliu," shrnul na konci loňského roku výsledky skupiny analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Sotio nicméně minulý týden oznámilo, že pozastavilo svůj dlouhodobý vývoj léků DCVAC na rakovinové nádory prostaty, vaječníků a plic. Léčebné výsledky totiž nebyly přesvědčivé. Společnost podle jejího šéfa Radka Špíška do výzkumu investovala vysoké desítky až nízké stovky milionů dolarů. Přesnou sumu nechtěl uvést. Vývoj dalších léků však v Sotiu pokračuje.

Podíl v mobilním operátorovi O2 navýšila PPF už loni v červnu a po vytěsnění drobných akcionářů operátora zcela ovládne, akcie O2 už skupina přitom stáhla z pražské burzy.

Před několika týdny také dokončila prodej 30 procent telekomunikační firmy Cetin globální investiční společnosti GIC se sídlem v Singapuru a prodala rovněž 40procentní podíl v rámci odkupu skupiny e-shopů Mall Group polskou platformou Allegro.

Sám Petr Kellner byl před svou loňskou smrtelnou nehodou na Aljašce s náskokem nejbohatším Čechem. Od března roku 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.

Zatímco před 16 lety byl s majetkem odhadovaným na 75 miliard korun na 224. místě, podle žebříčku z loňského dubna (zveřejněného až po jeho smrti) byl Kellner už 110. nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě 17,5 miliardy dolarů (386 miliard Kč).

"Vím, že je to čtivé, ale není to nejdůležitější," řekl před lety Kellner k podobným žebříčkům v jednom z několika málo rozhovorů v MfD. V jiném řekl, co by chtěl, aby po něm zůstalo. "Mám to hodně spojené: Kellner a PPF. Jednou bych chtěl, aby se na PPF koukalo jako na firmu, která to někam dotáhla," prohlásil v roce 2007.