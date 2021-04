Home Credit snížil počet zaměstnanců na polovinu. Za propouštěním je loňská ztráta

Skupina Home Credit, která poskytuje spotřebitelské půjčky, musela po loňském propadu snížit počet zaměstnanců ve světě na polovinu, tedy asi 60 000. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to řekl Ladislav Bartoníček, jenž byl po smrti miliardáře Petra Kellnera pověřen řízením skupiny PPF, pod kterou Home Credit patří. Zároveň nevyloučil další akvizice firem v telekomunikacích či médiích.

Home Credit na svém webu uvádí, že k polovině roku 2019 měl přes 123 000 zaměstnanců. Loni se propadl do ztráty 15,3 miliardy korun kvůli krizi způsobené pandemií nemoci covid-19.

"Reagovali jsme tak, že jsme v Číně dramaticky ořezali provozní náklady, výrazně jsme snížili objem nových obchodů a soustředíme se na klienty s mnohem lepším rizikovým profilem, abychom drželi riziko pod kontrolou," řekl serveru Bartoníček. "Poměrně dramaticky přecházíme spíše do podoby fintech společnosti než klasického kamenného poskytovatele spotřebitelských úvěrů," doplnil.

Spotřebitelské úvěry a obecně finanční služby byly podle Bartoníčka postiženy dopady pandemie covidu-19 a souvisejícím omezením pohybu lidí. "Ale do značné míry to vyrovnávají ostatní byznysy (skupiny PPF). Telekomunikace jsou mimořádně stabilizační prvek a Mall Group, tedy on-line prodej, funguje v této chvíli také dobře, což je takové štěstí v neštěstí. Škodovka (Škoda Transportation), kterou jsme přebírali v ne úplně jednoduché situaci, je nyní naplněna zakázkami jak nikdy před tím, což je u takového typu podniku to hlavní," popsal situaci v PPF.

Home Credit působí kromě Číny rovněž v Česku, na Slovensku, v Rusku, Kazachstánu, Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. Dopady pandemie covidu-19, který se začal šířit v prosinci 2019 v Číně, podle Bartoníčka neovlivní expanzi Home Creditu v Asii. "V Číně došlo k souběhu několika věcí. Jednak je vliv pandemie covidu, jednak vliv regulace, která se v Číně poměrně výrazně změnila a zkomplikovala náš byznysmodel," uvedl. "A byl to vždy komplikovaný trh, ale na druhou stranu je to úžasná příležitost," dodal.

Skupina Home Credit původně zvažovala vstup na burzu v Hongkongu. Přípravy ale zastavila už koncem roku 2019. "V tuto chvíli žádný konkrétní projekt neběží, což ale nevylučuje, že se tím nebudeme systematicky zabývat," řekl nyní Bartoníček.

O spojení s Monetou se rozhodne v řádu týdnů

PPF se také vrátila k plánu spojení s Moneta Money Bank, který spouštěla už jednou v roce 2018, letos v lednu. Monetu chce spojit se svou bankou Air Bank, Home Creditem a také se značkou Zonky. PPF kvůli tomu navrhla akcionářům Monety odkup akcií. V návrhu PPF uváděla, že v Monetě má podíl 0,63 procenta. Po vypořádání transakce by PPF měla vlastnit přes 28 procent akcií Monety. U chystaného navýšení podílu PPF v Monetě musí skupina předložit České národní bance informace o skutečných koncových vlastnících PPF. Změny po Kellnerově smrti ale podle Bartoníčka plánované navýšení podílu v Monetě neovlivní.

"Speciálně v tomto případě centrální banka schvaluje skutečné koncové vlastníky, ale věříme, že se nic nezkomplikuje," řekl serveru Bartoníček. "Dále je důležité říct, že máme shodu s rodinou, že projekty, které běží, že se na nich nic nemění. A obecně co se týče chodu PPF, tak vůle rodiny je, abychom naplňovali Petrův odkaz," dodal.

Na otázky týkající se Kellnerovy závěti a dědického řízení ale nechtěl Bartoníček odpovídat. "Předpokládáme, že skupina dědiců je známá a definovaná a další věci kolem dědického řízení a s tím souvisejících procesů je výsostná věc rodiny," uvedl. Odmítl také komentovat spekulace, že by se zástupcem rodiny v PPF mohl stát partner Kellnerovy dcery Anny Kellnerové, miliardář Daniel Křetínský. Bartoníček uvedl, že nyní komunikuje za Kellnerovu rodinu s Kellnerovou manželkou Renátou Kellnerovou.

Na vztahy s věřiteli či obchodními partnery podle Bartoníčka změna vlastnické struktury PPF nemá vliv. "Ve smlouvách jsou veškeré klauzule postavené tak, že to naše vztahy neohrožuje. Myslím, že protistrany jsou v klidu. Na to jsme se samozřejmě dívali jako na jednu z prvních věcí, jestli změna kontroly nespouští nějaké předčasné splatnosti nebo něco podobného, a není to tak," řekl serveru.

Bartoníček v rozhovoru rovněž naznačil zájem PPF o další akvizice firem v telekomunikacích v Evropě a možné jsou podle něj i nákupy dalších médií. "Pokud bude zajímavá příležitost," řekl. Nyní pod PPF spadá třeba operátor O2 nebo televize Nova. Rozšiřovat chce PPF placené služby v médiích. "Naše služba Voyo (placená videotéka televize Nova) nám docela pěkně roste a určitě chceme posilovat," řekl Bartoníček. Podle něj dává smysl i současný provoz Voyo a digitální televize O2 TV. "V tuto chvíli diskutujeme, jakým způsobem platformy poskládat tak, aby se doplňovaly a fungovalo to," doplnil.

Petr Kellner, který vlastnil přes 98 procent akcií PPF, zahynul 27. března při havárii vrtulníku na Aljašce. Bartoníček má v PPF podíl 0,535 procenta akcií a stejný podíl má i současný generální ředitel Home Creditu Jean-Pascal Duvieusart.

Video: Kellner ovlivňuje politiku už 30 let, bez politiků by PPF v Číně neuspěla, říká Spurný