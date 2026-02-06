Pozor na telefonáty od Finprime.pro, varuje Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) v pátek na síti X varovala před aktivitami subjektu Finprime.pro. Jeho zástupci prostřednictvím nevyžádaných telefonátů nabízejí možnosti obchodování. Subjekt přitom nemá žádné povolení pro poskytování finančních ani investičních služeb v Česku.
Podle ČNB blíže neidentifikované osoby kontaktují veřejnost pomocí nevyžádaných marketingových telefonátů. Centrální banka varovala před tím, že spolupráce se subjektem, který nemá oprávnění k poskytování služeb může pro klienty znamenat velké riziko ztráty peněz. Vložené peníze totiž nejsou ze zákona pojištěny.
ČNB dohlíží na finanční trh a pravidelně upozorňuje na aktivity firem, které nemají potřebná povolení. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů ČNB zveřejňuje na svém webu.
Otrava novičokem i potlačená vzpoura. Postřelený ruský generál má pestrou minulost
Ruský generálporučík Vladimir Alexejev, jeden z nejvýše postavených mužů vojenské rozvědky GRU, byl v pátek v Moskvě postřelen. Jeho jméno bylo v posledních letech spojováno s atentátem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala i s potlačením povstání Wagnerovy skupiny.
Josef Trojan, Lukáš Provod i „Zdíša“: Kdo jsou mladí Češi, kteří mění svět už před třicítkou
Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.
Co může způsobit Drobná nehoda? Film loni oceněný v Cannes míří do českých kin
Mistr podvratné íránské kinematografie Džafar Panahí přichází s filmem, který je inspirovaný jeho vlastními zážitky z vězení. I proto Drobná nehoda kromě autorova typického humoru přináší nezvykle otevřený a rozhořčený políček autoritářskému režimu, jenž pohrdá lidskou důstojnosti i právem na svobodné vyjádření.
Amazon zvýšil tržby, investoři ale potrestali jeho plány na umělou inteligenci
Americká technologická společnost Amazon ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čisté tržby meziročně o 14 procent na 213,4 miliardy dolarů (4,4 bilionu Kč), pomohly vyšší výdaje zákazníků před vánočními svátky a vyšší růst v cloudové divizi. Firma o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.
ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.