Benative
6. 2. Vanda
Ekonomika

Pozor na telefonáty od Finprime.pro, varuje Česká národní banka

ČTK

Česká národní banka (ČNB) v pátek na síti X varovala před aktivitami subjektu Finprime.pro. Jeho zástupci prostřednictvím nevyžádaných telefonátů nabízejí možnosti obchodování. Subjekt přitom nemá žádné povolení pro poskytování finančních ani investičních služeb v Česku.

Česká národní banka
Pozor na Finprime.pro, varuje ČNBFoto: HN
Podle ČNB blíže neidentifikované osoby kontaktují veřejnost pomocí nevyžádaných marketingových telefonátů. Centrální banka varovala před tím, že spolupráce se subjektem, který nemá oprávnění k poskytování služeb může pro klienty znamenat velké riziko ztráty peněz. Vložené peníze totiž nejsou ze zákona pojištěny.

ČNB dohlíží na finanční trh a pravidelně upozorňuje na aktivity firem, které nemají potřebná povolení. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů ČNB zveřejňuje na svém webu.

Čestné místo v žebříčku Forbes 30 pod 30 letos získal také talentovaný herec Josef Trojan, který patří k výrazným tvářím nastupující generace české kultury.
