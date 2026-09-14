Požáry a vedra vyhánějí bohaté Evropany z jihu. Ceny nemovitostí na severu vzrostly

Dobře situovaní Evropané se kvůli požárům, vedrům a suchu stěhují více na sever. Ceny nemovitostí na severu Španělska, Francie a Itálie rostou rychleji než na jihu, píše web deníku The Wall Street Journal (WSJ).
Sucho a vlny veder proměnily letos v létě značnou část Evropy ve vyprahlou krajinu náchylnou k požárům, které zuřily v některých oblastech Španělska, Francie a Řecka. Přispělo to k tomu, že se pro evropskou střední třídu i bohaté Evropany staly atraktivnějšími nové oblasti kontinentu.
Ceny nemovitostí v provinciích na severu Španělska, jako jsou Kantábrie a Asturie, vzrostly v srpnu meziročně o 17,2, respektive o 14,1 procenta, vyplývá z údajů španělského realitního portálu Idealista.
Růst tak byl mnohem rychlejší než ve velkých městech, jako jsou Barcelona a Madrid, kde se ceny zvýšily přibližně o sedm procent.
Jedním z mnoha Evropanů, kteří se stěhují na sever za chladnějším počasím a zelenější krajinou, je i Gabriele Pohlová. Po téměř deseti letech strávených na španělském pobřeží Costa del Sol pro ni horko začalo být nesnesitelné.
Teploty stoupající nad 38 stupňů Celsia ztěžovaly pobyt venku během dne. Nedostatek vody činil její podnikání, při němž využívá koně, neudržitelným. Minulou zimu se s manželem přestěhovala do městečka Tomiňo v Galicii na severu Španělska nedaleko portugalských hranic.
„Pokud chcete dostatek vody, příjemné teploty, zelené louky, dobré jídlo a kvalitní víno, zamíříte na severozápad,“ míní osmapadesátiletá žena.
Podobná situace panuje ve Francii. Podle údajů organizace Notaires de France (sdružení francouzských notářů zveřejňující statistiky o trhu s nemovitostmi) vzrostly v první polovině roku 2026 ceny nemovitostí ve městech na atlantickém pobřeží, jako jsou Caen, Le Havre a Brest, přibližně o devět procent. Naproti tomu v Bordeaux, které letos zasáhly rozsáhlé lesní požáry, se ceny o dvě procenta snížily.
Třiapadesátiletá Florence Chapelierová se loni přestěhovala z jihu Francie do Normandie a přesunula tam i architektonické a designové studio, které provozuje společně s manželem. Léta v Aix-en-Provence, kde dříve žila, byla podle ní natolik horká, že její kočky měly potíže s dýcháním.
„Byl to neustálý boj s klimatem. Spíš jsme jen přežívali, než abychom skutečně žili,“ říká Chapelierová. Teď se přestěhovala do mnohem většího domu za stejnou cenu, jakou stál ten původní. A může se vrátit ke svým koníčkům – zahradničení a plavání – zatímco dříve byla v létě nucena zůstávat uvnitř domu.
Nejde jen o horko. Italští výzkumníci zjistili, že důvodem k migraci mohou být také přetrvávající sucha, kvůli nimž lidé opouštějí venkovské zemědělské komunity a hledají úrodnější půdu. Například italští pěstitelé oliv se v posledních letech stěhují na sever.
Pětašedesátiletý podnikatel FJ Unger se v roce 2022 přestěhoval do Galicie na severozápadě Španělska. Jedním z důvodů byla i tamní poměrně chladná léta. K tomu se podle něj přidávají další výhody, jako jsou rozlehlé pláže, kvalitní jídlo a nižší ceny nemovitostí.
„Tato oblast vzkvétá,“ říká Unger o Galicii. Dodává, že se sem nestěhují pouze Španělé. Region si oblíbili také přistěhovalci z Německa, Švýcarska či Nizozemska. „Prakticky ve všech ostatních španělských regionech se teploty nyní pohybují mezi 32 a 40 stupni Celsia,“ připomíná muž. „To je doslova výheň,“ dodává.
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