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Ekonomika

Požáry a vedra vyhánějí bohaté Evropany z jihu. Ceny nemovitostí na severu vzrostly

ČTK
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Dobře situovaní Evropané se kvůli požárům, vedrům a suchu stěhují více na sever. Ceny nemovitostí na severu Španělska, Francie a Itálie rostou rychleji než na jihu, píše web deníku The Wall Street Journal (WSJ).

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Ilustrační obrázekFoto: Shutterstock – Yuriy Kulik
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Sucho a vlny veder proměnily letos v létě značnou část Evropy ve vyprahlou krajinu náchylnou k požárům, které zuřily v některých oblastech Španělska, Francie a Řecka. Přispělo to k tomu, že se pro evropskou střední třídu i bohaté Evropany staly atraktivnějšími nové oblasti kontinentu.

Ceny nemovitostí v provinciích na severu Španělska, jako jsou Kantábrie a Asturie, vzrostly v srpnu meziročně o 17,2, respektive o 14,1 procenta, vyplývá z údajů španělského realitního portálu Idealista.

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Růst tak byl mnohem rychlejší než ve velkých městech, jako jsou Barcelona a Madrid, kde se ceny zvýšily přibližně o sedm procent.

Jedním z mnoha Evropanů, kteří se stěhují na sever za chladnějším počasím a zelenější krajinou, je i Gabriele Pohlová. Po téměř deseti letech strávených na španělském pobřeží Costa del Sol pro ni horko začalo být nesnesitelné.

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Teploty stoupající nad 38 stupňů Celsia ztěžovaly pobyt venku během dne. Nedostatek vody činil její podnikání, při němž využívá koně, neudržitelným. Minulou zimu se s manželem přestěhovala do městečka Tomiňo v Galicii na severu Španělska nedaleko portugalských hranic.

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„Pokud chcete dostatek vody, příjemné teploty, zelené louky, dobré jídlo a kvalitní víno, zamíříte na severozápad,“ míní osmapadesátiletá žena.

Podobná situace panuje ve Francii. Podle údajů organizace Notaires de France (sdružení francouzských notářů zveřejňující statistiky o trhu s nemovitostmi) vzrostly v první polovině roku 2026 ceny nemovitostí ve městech na atlantickém pobřeží, jako jsou Caen, Le Havre a Brest, přibližně o devět procent. Naproti tomu v Bordeaux, které letos zasáhly rozsáhlé lesní požáry, se ceny o dvě procenta snížily.

Třiapadesátiletá Florence Chapelierová se loni přestěhovala z jihu Francie do Normandie a přesunula tam i architektonické a designové studio, které provozuje společně s manželem. Léta v Aix-en-Provence, kde dříve žila, byla podle ní natolik horká, že její kočky měly potíže s dýcháním.

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„Byl to neustálý boj s klimatem. Spíš jsme jen přežívali, než abychom skutečně žili,“ říká Chapelierová. Teď se přestěhovala do mnohem většího domu za stejnou cenu, jakou stál ten původní. A může se vrátit ke svým koníčkům – zahradničení a plavání – zatímco dříve byla v létě nucena zůstávat uvnitř domu.

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Nejde jen o horko. Italští výzkumníci zjistili, že důvodem k migraci mohou být také přetrvávající sucha, kvůli nimž lidé opouštějí venkovské zemědělské komunity a hledají úrodnější půdu. Například italští pěstitelé oliv se v posledních letech stěhují na sever.

Pětašedesátiletý podnikatel FJ Unger se v roce 2022 přestěhoval do Galicie na severozápadě Španělska. Jedním z důvodů byla i tamní poměrně chladná léta. K tomu se podle něj přidávají další výhody, jako jsou rozlehlé pláže, kvalitní jídlo a nižší ceny nemovitostí.

„Tato oblast vzkvétá,“ říká Unger o Galicii. Dodává, že se sem nestěhují pouze Španělé. Region si oblíbili také přistěhovalci z Německa, Švýcarska či Nizozemska. „Prakticky ve všech ostatních španělských regionech se teploty nyní pohybují mezi 32 a 40 stupni Celsia,“ připomíná muž. „To je doslova výheň,“ dodává.

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