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Ekonomika

Povodí Vltavy očekává na Slapech další pokles hladiny přibližně o 20 cm denně

ČTK
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Pokles hladiny Slapské přehrady bude podle aktuálních předpovědí minimálně v nejbližších dnech pokračovat, a to přibližně o 20 centimetrů denně. Zásobní prostor je naplněný z 89 procent.

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Vodní nádrž Slapy, 7. září 2026, Živohošť. Na snímku jsou pilíře Živohošťského mostu.Foto: CTK – Deml Ondřej
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Pokud bude přetrvávat nynější hydrologický vývoj, zhruba za týden by mohla hladina přehrady klesnout pod úroveň pro zimní období. Na dotaz tak v úterý odpověděla Jaroslava Vedlová ze sekretariátu generálního ředitele Povodí Vltavy.

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Důvodem nynějších opatření na Vltavské kaskádě je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada v pátek kvůli poklesu hladiny začala snižovat odtok. Poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze slapské nádrže. Do dolního toku Vltavy tak stále teče potřebných 40 metrů krychlových za sekundu. Bez zvyšování průtoku z nádrží Orlík a Slapy by průtok Vltavy v Praze byl nyní pouze kolem deseti až 15 metrů krychlových za sekundu.

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Hráz vodní nádrže Slapy, 7. září 2026, Třebenice.Foto: CTK – Deml Ondřej

Slapy do pátku držely hladinu na 269,3 metru nad mořem. V úterý dopoledne se dostaly na úroveň 268,5 metru. „Podle současných předpovědí očekáváme, že pokles hladiny bude pokračovat minimálně v nejbližších dnech. Srážky, které jsme v posledních týdnech zaznamenali, byly převážně lokální a ani přes příznivé celkové úhrny se výrazněji neprojevily na průtocích v hlavních tocích.

S postupným útlumem vegetačního období a poklesem teplot by případné nové srážky měly mít na průtoky příznivější vliv. Situace však zůstává velmi suchá – v krajině je výrazný deficit vody a průtoky na tocích se pohybují pouze v nízkých procentech dlouhodobých průměrů,“ upozornil státní podnik.

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Slapy mají podle něj nyní zásobní prostor naplněný z 89 procent. Přestože za dobu existence vodního díla nebylo nutné tento prostor výrazně využít, manipulační řád s tím počítá a nynější pokles hladiny je podle Povodí Vltavy v souladu s pravidly pro hospodaření a manipulaci s vodou.

Rychlost poklesu hladiny je přímo závislá na rozdílu mezi přítokem a odtokem. Minimální odtok z Vltavské kaskády je nyní více než dvojnásobný oproti přítoku, proto hladina klesá. „Podle současných předpovědí by měl tento stav pokračovat i v nejbližších dnech, takže očekáváme další pokles hladiny přibližně o 20 centimetrů denně.

Pokud by se přítok zvýšil, pokles hladiny by se zpomalil. Pokud by přítok překročil hodnotu odtoku, hladina by naopak začala stoupat a nádrž by se postupně doplňovala,“ dodal státní podnik.

Hladina na Slapech by podle něj měla v nejbližších dnech dosáhnout kóty odpovídající zimní úrovni. Když bude současný hydrologický vývoj pokračovat, přibližně za týden by mohla klesnout i pod úroveň, která je v zimním období udržována. Nejhorším scénářem by při dlouhodobě nepříznivém vývoji bylo až vyčerpání celého zásobního prostoru nádrže.

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Pokles hladiny přehrady zatím nechává místní obyvatele i podnikatele v klidu. Podle starosty Županovic na Příbramsku Zdeňka Skopce (nez.) začíná být úbytek vody už trochu znát, snížený komfort tak budou mít rybáři či další rekreanti zvyklí jezdit k přehradě i po skončení letní sezony.

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Provozovatel rekreačního areálu Molo Nová Rabyně na Benešovsku Michal Michna v pondělí řekl, že ho situace netrápí. Sezona v areálu letos skončila v půlce srpna, a navíc je v Rabyni pozvolnější přístup do vody. Majitelé už většinou vytáhli lodě z vody a odvezli je, v loděnicích rozebrali mola. Provozovatelé hausbótů zazimovali svá plavidla o měsíc dřív než v jiných letech.

Orlická a slapská přehrada mohou i bez deště vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Právě pro podobné výkyvy počasí byla Vltavská kaskáda navržena. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha.

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