Povodí Vltavy očekává na Slapech další pokles hladiny přibližně o 20 cm denně

Pokles hladiny Slapské přehrady bude podle aktuálních předpovědí minimálně v nejbližších dnech pokračovat, a to přibližně o 20 centimetrů denně. Zásobní prostor je naplněný z 89 procent.
Pokud bude přetrvávat nynější hydrologický vývoj, zhruba za týden by mohla hladina přehrady klesnout pod úroveň pro zimní období. Na dotaz tak v úterý odpověděla Jaroslava Vedlová ze sekretariátu generálního ředitele Povodí Vltavy.
Důvodem nynějších opatření na Vltavské kaskádě je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada v pátek kvůli poklesu hladiny začala snižovat odtok. Poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze slapské nádrže. Do dolního toku Vltavy tak stále teče potřebných 40 metrů krychlových za sekundu. Bez zvyšování průtoku z nádrží Orlík a Slapy by průtok Vltavy v Praze byl nyní pouze kolem deseti až 15 metrů krychlových za sekundu.
Slapy do pátku držely hladinu na 269,3 metru nad mořem. V úterý dopoledne se dostaly na úroveň 268,5 metru. „Podle současných předpovědí očekáváme, že pokles hladiny bude pokračovat minimálně v nejbližších dnech. Srážky, které jsme v posledních týdnech zaznamenali, byly převážně lokální a ani přes příznivé celkové úhrny se výrazněji neprojevily na průtocích v hlavních tocích.
S postupným útlumem vegetačního období a poklesem teplot by případné nové srážky měly mít na průtoky příznivější vliv. Situace však zůstává velmi suchá – v krajině je výrazný deficit vody a průtoky na tocích se pohybují pouze v nízkých procentech dlouhodobých průměrů,“ upozornil státní podnik.
Slapy mají podle něj nyní zásobní prostor naplněný z 89 procent. Přestože za dobu existence vodního díla nebylo nutné tento prostor výrazně využít, manipulační řád s tím počítá a nynější pokles hladiny je podle Povodí Vltavy v souladu s pravidly pro hospodaření a manipulaci s vodou.
Rychlost poklesu hladiny je přímo závislá na rozdílu mezi přítokem a odtokem. Minimální odtok z Vltavské kaskády je nyní více než dvojnásobný oproti přítoku, proto hladina klesá. „Podle současných předpovědí by měl tento stav pokračovat i v nejbližších dnech, takže očekáváme další pokles hladiny přibližně o 20 centimetrů denně.
Pokud by se přítok zvýšil, pokles hladiny by se zpomalil. Pokud by přítok překročil hodnotu odtoku, hladina by naopak začala stoupat a nádrž by se postupně doplňovala,“ dodal státní podnik.
Hladina na Slapech by podle něj měla v nejbližších dnech dosáhnout kóty odpovídající zimní úrovni. Když bude současný hydrologický vývoj pokračovat, přibližně za týden by mohla klesnout i pod úroveň, která je v zimním období udržována. Nejhorším scénářem by při dlouhodobě nepříznivém vývoji bylo až vyčerpání celého zásobního prostoru nádrže.
Pokles hladiny přehrady zatím nechává místní obyvatele i podnikatele v klidu. Podle starosty Županovic na Příbramsku Zdeňka Skopce (nez.) začíná být úbytek vody už trochu znát, snížený komfort tak budou mít rybáři či další rekreanti zvyklí jezdit k přehradě i po skončení letní sezony.
Provozovatel rekreačního areálu Molo Nová Rabyně na Benešovsku Michal Michna v pondělí řekl, že ho situace netrápí. Sezona v areálu letos skončila v půlce srpna, a navíc je v Rabyni pozvolnější přístup do vody. Majitelé už většinou vytáhli lodě z vody a odvezli je, v loděnicích rozebrali mola. Provozovatelé hausbótů zazimovali svá plavidla o měsíc dřív než v jiných letech.
Orlická a slapská přehrada mohou i bez deště vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Právě pro podobné výkyvy počasí byla Vltavská kaskáda navržena. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha.
Mohlo by vás také zajímat: Přelet nad Orlíkem. Kóta je na dosah, někde se vynořilo dno
Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových pěti procentech
Nezaměstnanost v Česku v srpnu činila pět procent, zůstala tak stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly 373.891 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 6545 více než o měsíc dříve.
Podivná srážka u Kurska a úder ze tmy na Krymu. Ruské letectvo sčítá ztráty
„Je to dárek ke Dni vojenské rozvědky Ukrajiny,“ píše se na stránkách ukrajinské vojenské rozvědky HUR, která v pondělí slavila svůj den. „A svátek bez dárků není svátek.“ Tím dárkem je ruský letoun Su-24, který operativci HUR zasáhli na Krymu. A tím černý den pro ruské letectvo neskončil.
Trump označil Island na mapě za součást USA. Reykjavík si kvůli tomu předvolal velvyslance
Island si předvolal amerického velvyslance poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na níž jsou Island i další země zobrazeny pod vlajkou Spojených států. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV.
Po louverské loupeži další úder. Z muzea Renoira ve Francii zmizela díla za 218 milionů
Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci na úterý zachytily dva zloděje, kteří jedno z děl na útěku nechali na místě. Starosta města odhadl hodnotu artefaktů na devět milionů eur (asi 218 milionů korun).
V Kadani kvůli hrozbě bomby evakuovali 240 lidí. Policie výbušninu nenašla
Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Objekt prohlédli, bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice, která je na kraji Chomutova, zatím trvají. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem vycvičeným k vyhledávání výbušnin. Informovala o tom policie na síti X.