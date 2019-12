Nápor zvládáme bez problémů, chlubí se pošta. V počtu balíků ji dotahuje Zásilkovna

Česká pošta letos v předvánoční špičce v pondělí během jediného dne přijala k doručování 450 000 balíků. Proti loňsku byl denní rekord zhruba o desetinu nižší. Důvodem je rozložení silného provozu do více dnů, informoval ředitel logistiky České pošty Petr Cinkl.

"V minulém týdnu jsme doručili celkem dva miliony balíkových zásilek," řekl Cinkl. Hlavní třídírnou v pražských Malešicích projde denně v nejsilnějších dnech kolem 170 000 zásilek, běžně to bývá necelá polovina.

Pošta podle Cinkla letošní předvánoční nápor zvládá bez problémů. Posunula proto i nejzazší termíny, kdy je schopná přijatý balík doručit před Štědrým dnem. Zatímco loni to bylo kolem 17. prosince, letos přijímá zásilky pro dodání do rukou adresáta do 19. prosince a balíky k vyzvednutí na výdejním místě pak do 20. prosince. Doručovat bude i o nadcházejícím víkendu.

Před Vánoci poště pomáhá kolem 5000 agenturních zaměstnanců. Výrazně posílila zejména doručovatelská síť i počet výdejních míst pro balíky. Pošta také začala v upozorněních o zásilce zasílat i telefony přímo na doručovatele, aby se s nimi adresát mohl domluvit na dodání. Nově mají doručovatelé chytrá zařízení PDA pro odbavení zásilek.

Pondělní vrchol letošní vánoční sezony potvrzují i další dopravci a obchodníci. Podle Asociace pro elektronickou komerci lidé za jediný den utratili v e-shopech 1,2 miliardy Kč, z toho největší Alza hlásí 263 milionů Kč.

"V posledních dnech před Vánoci se tržby zvýšily zhruba o 50 procent oproti běžným měsícům v roce. I přes zvýšený zájem jsme zatím nezaznamenali žádné problémy s doručováním zboží ze strany České pošty," uvedl výkonný ředitel obchodníka se spodním prádlem Astratex Miroslav Tesař.

Zatímco Česká pošta eviduje meziroční pokles dodávek balíků ve špičce, služba Zásilkovna podle slov své zakladatelky Simony Kijonkové slaví rekord. V pondělí 16. prosince totiž přepravila 379 000 zásilek, což je ve srovnání s loňským rokem nárůst o 88 procent.

"Je zřejmé, že nejen pro Zásilkovnu, ale celý segment e-commerce bude letošní rok opět rekordní a obrat 135 miliard z roku 2018 bude překonán," řekla Kijonková.