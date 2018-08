Poslední úsek D1 byl otevřen se skluzem. Stát však po stavebních firmách žádnou pokutu nežádá

Sankce za pozdější dokončení dálničního úseku Jihlava-Velký Beranov by mohla dosáhnout až 160 milionů korun, ŘSD ale zatím neví, zda nějaký “flastr” stavařům skutečně vyměří. Zhotovitelské firmy tvrdí, že k žádnému zpoždění nedošlo, pomalejší tempo prý zapříčinily některé vnější faktory, za které nemohou.

Jihlava - Před dvěma týdny byl pro řidiče zprovozněn zatím poslední zmodernizovaný úsek dálnice D1, mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) při otevření informovalo o délce a nákladech stavby, neuvedlo však jednu podstatnou skutečnost.

Zmíněný šestikilometrový úsek klíčové české autostrády byl oproti původnímu harmonogramu a smlouvě zprovozněn s několikaměsíčním zpožděním. A za tuto prodlevu by měla být stavebním firmám vyměřena sankce v řádu několika desítek milionů korun.

Po dvou letech prací jsme dnes ráno otevřeli řidičům úsek dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkýn Beranovem.



Jedná se o první ze čtyř úseků, které zprovozníme během následujících 2 měsíců. Následovat budou úseky Velké Meziříčí – Lhotka, Hořice – Koberovice a Ostředek – Šternov. pic.twitter.com/PWkjdVpKS2 — Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) August 13, 2018

ŘSD však žádnou pokutu dosud neudělilo a zatím se k tomu ani nechystá. K údivu manažerů některých jiných stavebních firem, kteří mají dojem, že státní investorská organizace neměří všem stejně. Důvody překvapivé "velkorysosti" nejsou známy.

Původní plán: listopad 2017

I v některých oficiálních materiálech ŘSD z podzimu 2016 je uveden jako termín předpokládaného zprovoznění úseku Jihlava-Velký Beranov listopad 2017. Tedy o devět měsíců dříve než skutečně zprovozněn byl. Za takto výrazné zpoždění by podle smlouvy měla být firmám vyměřena pokuta kolem 160 milionů (600 tisíc za každý den).

Plánovanému otevření dálnice už na konci loňského roku napovídají i další údaje ve smlouvě se sdružením zhotovitelských firem. V ní se píše, že úsek musí být uveden do provozu 13 měsíců od předání stanoviště, přičemž lhůta se prodlužuje o délku zimní technologické přestávky.

Jelikož staveniště bylo předáno v srpnu 2016 a zimní technologická přestávka je obvykle 3 až 4 měsíce, měla být stavba předána do užívání na konci loňského roku, v krajním případě letos zjara. Konkrétní příčiny, proč byl úsek otevřen až předminulý týden, nikdo nesdělil.

Když se deník Aktuálně.cz o celou věc začal zajímat, ŘSD nejdříve zpochybnilo své vlastní materiály a uvedlo, že údaj o zprovoznění v listopadu 2017 byl chybný. Ústy svého mluvčího odkázalo na jiné dokumenty, v nichž se píše o zprovoznění v červnu 2018.

Nicméně nakonec připustilo, že původní harmonogram s dokončením v loňském roce skutečně počítal. Ke zkrácení prací prý tlačil stavaře sám stát. "Z důvodu zjištění nových skutečností na staveništi nebylo ale možné uvažovaný harmonogram dodržet," uvedl nakonec mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Co konkrétně ale tak výrazné zpoždění způsobilo, ovšem nesdělil. Státní investorská organizace prý nyní celý případ posuzuje. "Není možné zatím vyčíslit přesnou délku zpoždění a z toho plynoucí výše sankcí," uvedl také Rýdl.

O zpoždění nemůže být řeč

Redakce požádala o stanovisko i trojicí zhotovitelských firem, mezi nimiž hrály hlavní slovo dvě ryze české - teplické Vodohospodářské stavby ve vlastnictví žateckého podnikatele Oldřicha Řáhy a brněnská FIRESTA-Fišer, majoritně ovládaná Vladimírem Fišerem. Martin Langer, zástupce sdružení stavebních firem, tvrdí, že o zpoždění "nemůže být vůbec řeč". A odkazuje na skutečnou délku uzavírek na dálnici.

V obecné rovině také poukazuje na některé nepředvídatelné technické a povětrnostní problémy, které každou stavbu obvykle zbržďují a které je nutné při předávání díla zohlednit . "Ani sebelepší průzkum nebo příprava nemůže odhalit vše," zdůraznil Langer.

Sami stavaři teď čekají, jak vyhodnocování a vzájemné jednání se státním investorem dopadne, přičemž připouštějí, že ŘSD nemusí vůbec čekat, zda s "flastrem" budou souhlasit a může jim pokutu jednostranně započítat oproti platbám.

Že stavba Jihlava-Velký Beranov má jisté potíže - jak z hlediska splnění termínů, tak i cen - připustil hlavní akcionář firmy FIRESTA-Fišer už loni v září. Uvedl to ve výroční zprávě za hospodářský rok 2016/2017.

"Bohužel se ukazuje, že požadavky od investora na této stavbě jsou velmi vysoké a náklady na její realizaci v ostrých termínech a cenách budou vyšší, než jsme předpokládali," napsal Vladimír Fišer v úvodu této zprávy.

Druhý případ na D1?

Redakce Aktuálně.cz o vyjádření ke zpoždění stavby a možným finančním postihům ze strany ŘSD požádala i ministra dopravy Dana Ťoka. Ten ale na dotaz vůbec nereagoval.

Pokud by ŘSD pokutu za prodlení vůči stavařům uplatnilo, byl by to na D1 už druhý podobný případ. Státní silničáři nyní vedou soudní spor se sdružením firem OHL ŽS a Alpine Bau, které od dubna 2013 do září 2015 modernizovalo devítikilometrový úsek Lhotka-Velká Bíteš.

Vzájemná pře se týká údajeného špatného technického provedení stavebního díla (kvůli vadám, například na kanalizaci, ŘSD odmítlo úsek převzít) a taktéž časového skluzu ve výstavbě.