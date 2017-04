Poslední den na daňové přiznání. Finanční úřady nezaznamenaly komplikace

před 49 minutami

Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání. Podle zástupců finančních úřadů se lidé poučili a nenechali podání na poslední chvíli. Finanční správa rozšířila své úřední hodiny. Při zpoždění do pěti pracovních dnů nehrozí sankce

Praha - Dnešní poslední den pro odevzdání daňového přiznání a úhradu daně se na finančních úřadech obešel bez komplikací a front. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Podle zástupců finančních úřadů se lidé již před několika lety naučili nenechávat daňové přiznání na poslední chvíli, navíc řada z nich je už odesílá úřadům povinně nebo dobrovolně elektronicky.

Fyzické osoby podaly přiznání elektronicky ve 14 procentech případů a firmy téměř v 90 procentech.

Do nedělní půlnoci lidé odevzdali 1,8 milionu daňových přiznání. Z toho bylo 1,56 milionu přiznání k dani z příjmu fyzických osob a 240 tisíc přiznání od právnických osob. Celkově správa čeká 1,9 milionu přiznání.

V pondělí je konečný termín pro odevzdaní daňového přiznání daně z příjmu fyzických osob za rok 2016 pro poplatníky, kteří nevyužívají služeb daňového poradce. Při využití služeb daňového poradce je lhůta do 3. července.

Finanční správa rozšířila v souvislosti s daňovými přiznáními úřední hodiny na finančních úřadech. V pondělí jsou otevřeny od osmi do osmnácti hodin.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí do pěti pracovních dnů, sankce poplatníkům nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje.

Bez větších front dopoledne odevzdávali lidé daňová přiznání na finančních úřadech v Karlovarském kraji. Například v Sokolově byl znát poslední termín pro podání přiznání spíše jen větším počtem zaparkovaných aut v okolí úřadu. I podle pracovníků finančních úřadů chodí lidé postupně a čekají jen minimálně.

Obdobná situace byla například i na finančním úřadě ve Zlíně, kde se dnes dopoledne fronty kvůli odevzdávání daňových přiznání netvořily.

Na jihu Moravy lidé do dnešního dne podali celkem 190 tisíc přiznání k dani z příjmů fyzických osob. "Je to zhruba stejně, jako loni v ranních hodinách dne D. Celkem očekáváme v kraji do konce prodloužené úřední doby na všech podatelnách kolem 200 tisíc přiznání," řekl mluvčí jihomoravského finančního úřadu David Stančík.

Největší nápor přiznání papírových i elektronických letos zpracovávají podatelny pracovišť Brno-venkov a ve Znojmě. Čtvrtinu všech přiznání podali lidé ve zjednodušené dvoustránkové formě. Podle Stančíka asi 80 tisíc přiznání přišlo na úřad podobně jako v minulosti od začátku roku do půlky března a zbytek, 120 tisíc přiznání, během posledních čtrnácti dnů před termínem.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Formulář lze na úřad zaslat poštou, donést nebo podat přes internet. Na internetových stránkách Finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky.

Finanční správa již dříve na twitteru informovala o tom, že letošní novinku - zjednodušené daňové přiznání na dvě stránky - využilo zhruba 300 tisíc poplatníků.

autor: ČTK

