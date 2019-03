Hospody mají šanci zbavit se po 100 letech plateb za hudbu. Vláda je pro, OSA varuje

Majitelé restaurací by mohli ušetřit stokoruny měsíčně za poplatky, které musí platit pokud mají v místnosti televizi či rádio. Změna současného systému, kterou projednala v pondělí vláda, počítá se zrušením poplatků Ochrannému svazu autorskému (OSA) v provozovnách, kde hudba televize, či rozhlas tvoří pouhou kulisu. OSA s návrhem nesouhlasí a hrozí mezinárodní ostudou.

Informovaly o tom Hospodářské noviny. Vláda nyní poslala novelu do sněmovny. Tady má podle deníku podporu nejen poslanců z vládních stran ANO a ČSSD, ale i komunistů a pirátů. "Není důvod, aby třeba železářství, ve kterém prodavačkám hraje rádio, z toho platilo nějaké výpalné," řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Proti návrhu se postavil OSA, který poplatky vybírá a následně rozděluje. Svaz zastupuje na tři miliony textařů a skladatelů z celého světa. Podle jeho odhadů by umělci mohli ročně přijít až o 350 milionů korun - tedy zhruba třetinu celkových příjmů OSA. Česko by se navíc podle svazu stalo stalo jedinou zemí v Evropě, kde by se peníze z rozhlasové a televizní produkce nevybíraly. Autorské poplatky se vybírají v Česku už 100 let, v současné podobě pak od roku 1996.

Poplatky mají podle novely nadále odvádět jen podniky, pro které je pouštění hudby zdrojem příjmů. Například diskotéky. Podle poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), která s návrhem přišla, by tak ušetřily právě například restaurace. "Jednoduše řešeno vysílání nemá pro majitele provozovny žádný hospodářský význam," vysvětlila HN.

Za pravdu Vildumetzové dává i šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Podle něj jsou navíc umělci placeni hned dvakrát. "Poprvé je hradí samotné stanice," dodal Stárek.

"V případě schválení novely by šlo o mezinárodní ostudu," říká mluvčí svazu Šárka Chomoutová. Podle ní hrozí, že se povedou spory mezi zástupci umělců a majiteli provozoven.