Web státní správy Portál občana čelil v neděli ráno pokusu o kybernetický útok a je z preventivních důvodů dočasně nepřístupný. Data podle Digitální a informační agentury neunikla. Informoval o tom mluvčí agentury Jakub Palata.
U popisku adresy webu se objevil nápis „HACKED BY GOTHIC PANDA ENTERPRISES“. Stejně se jmenuje čínská kyberšpionážní skupina. Z preventivních důvodů je rovněž nepřístupný Portál veřejné správy.
„Dnes v ranních hodinách jsme zaznamenali pokus o kybernetický útok na Portál občana. Situaci řešíme se všemi relevantními orgány a uživatelům se omlouváme za dočasnou nedostupnost tohoto portálu. Podle našich informací nedošlo k úniku dat, z preventivních důvodů však dočasně znepřístupňujeme i Portál veřejné správy,“ uvedl Palata.
DIA na problému spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „O situaci víme a aktivně ji řešíme. S ohledem na bezpečnostní a operativní důvody však nemůžeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace,“ napsal mluvčí NÚKIB Jakub Neščivera.
Portál občana je web pro komunikaci lidí se státem. Poskytuje například výpisy z rejstříků, správu datových schránek, vyřízení dopravní agendy a slouží jako rozcestník na další úřady.
V minulosti hackeři napadli například web úřadu vlády, ministerstev dopravy a vnitra, stránky Poslanecké sněmovny, weby velkých tuzemských bank, Ředitelství silnic a dálnic, Českých drah nebo Finanční správy.
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