Televizní a rozhlasový poplatek by měl skončit nejpozději do léta, řekl v nedělní Partii na CNN Prima News předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Česká televize a Český rozhlas mají být podle vládního návrhu financovány ze státního rozpočtu. Okamura spolu s Filipem Turkem (Motoristé) zároveň odmítl ústavní pojistku jejich nezávislosti, o které mluvil vicepremiér Karel Havlíček (ANO).
Okamura zároveň odmítl v debatě mínění někdejšího ministra kultury Martina Baxy (ODS), jenž mluvil o záměru zavést mediální daň. „Poplatky zrušíme podle mého názoru určitě nejpozději do léta, lhůty jsou v podstatě zřejmé,“ upřesnil šéf sněmovny a SPD.
Předloha je ve sněmovně před druhým čtením, které by se mohlo odehrát v lednu. Následovalo by závěrečné schvalování.
Počítají s vetem Senátu i prezidenta
Okamura předpokládá veto Senátu a následně i prezidenta Petra Pavla. „Když postupně napočítáme ty lhůty, tak se dostáváme do nějakého dubna,“ podotkl Okamura, podle kterého pak bude potřebné přechodné období pro změnu systémů veřejnoprávní televize a rozhlasu.
Koaliční rada podle Okamury odsouhlasila rámcový mechanismus financování ČT a ČRo. Podle čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka se připravuje technicky a teď se nebude zveřejňovat. „To je zatím pozice koaliční rady vlády,“ řekl.
Ústavní pojistka je Havlíčkův osobní názor
Okamura s Turkem se v debatě vymezili i proti slovům koaličního partnera, vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO). Ten tento týden prohlásil, že koalice je ochotná jednat o pojistkách nezávislosti veřejnoprávních médií, včetně ústavní.
Podle Okamury šlo o Havlíčkův osobní názor, o kterém koalice nejednala a který v ní podle něj nemá ani podporu. „My máme připravený jiný mechanismus financování, než o kterém mluvil pan vicepremiér Havlíček,“ uvedl předseda SPD. Dodal, že výši poplatků už nyní může kterákoli sněmovní většina měnit běžným zákonem, bez jakýchkoli záruk.
Ústavní pojistku odmítl i Motorista Turek. „Nesouhlasíme s tím, aby se kvůli tomu otevírala ústava,“ řekl. Motoristé by o tom podle něj ještě jednali na koaliční radě, o jiných než ústavních pojistkách nezávislosti jsou ale ochotni diskutovat.
Baxa s odvoláním na dřívější vyjádření některých zástupců koalice o severské inspiraci míní, že vláda ustupuje od financování dvojice médií veřejné služby z rozpočtu a na cestě je přímé zdanění občanů mediální daní.
Podle Okamury se o takovém způsobu nikdy na koaliční radě nemluvilo, jde podle něho o jiný model. „Bude to mechanismus, kterým by se neměly zvyšovat daně českým občanům,“ řekl.
Opozice mluví o chaosu
Předsedkyně sněmovního klubu STAN Michaela Šebelová soudí, že vláda prosazuje zrušení poplatků chaoticky a nekoncepčně. „Je vidět, že ve vládní koalici nemají jasno, jak z té šlamastyky ven,“ poznamenala. Stejně jako Baxa míní, že kabinet by měl současnou novelu ze sněmovny stáhnout.
Návrh na zrušení televizního a rozhlasového poplatku poslala sněmovna do druhého čtení po bouřlivém nočním jednání koncem října. Opozice neprosadila s ohledem na koaliční většinu zamítnutí novely už v úvodním kole. Následovala protestní stávka zaměstnanců ČT i ČRo i demonstrace na náměstích, které vyvrcholily 15. listopadu na pražské Letné.
Nynější znění předlohy předpokládá vedle zrušení poplatků snížení částek pro veřejnoprávní média. ČT by měla z rozpočtu dostat 5,7 miliardy, tedy o zhruba miliardu méně, než letos vybere na poplatcích. ČRo by měl získat z poplatků 2,065 miliardy korun, částka od státu má být o asi 400 milionů korun nižší.
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