Poplatek už postrádá logiku, hájil se Klempíř. Okamura obvinil ČT z manipulací

Sněmovna se v pátek večer začala zabývat vládním návrhem na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Novela předpokládá financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že jde o běžné evropské řešení, nejde podle něho o útok na veřejnoprávní média.
Poslanci se k úvodnímu kolu debaty o předloze dostali po zhruba deseti hodinách od zahájení pátečního jednání. Hlasování, kterým by měla Sněmovna poslat novelu k posouzení do výborů, by se mělo odehrát pravděpodobně v sobotu.
Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a o ohrožení jejich nezávislosti. "Odmítám představu, že změna financování veřejnoprávních médií je útokem na demokracii nebo konec nezávislosti veřejnoprávních médií," zdůraznil Klempíř. Modernizace způsobu placení mediální veřejné služby je podle něho naprosto legitimní. "Před 100 nebo 50 lety měl poplatek za přístroj naprosto srozumitelnou logiku. Ale dnes už takzvaný poplatek logiku postrádá," míní ministr.
Rozpočtové financování není podle něho experiment, ale běžné používaný evropský způsob. "Rozpočtové financování a vysoká důvěra mohou fungovat společně," soudí Klempíř. Poukázal na to, že o nastavení poplatků rozhodují také politici.
Na plénu sněmovny vystoupil i předseda SPD Tomio Okamura, který Českou televizi obvinil z toho, že „pracuje nejen proti zájmům lidí, kteří ji nesledují, ale také proti zájmům země a národa“. Vládní návrh zákona na zrušení televizního a rozhlasového poplatku označil za jeden z klíčových bodů programu svého hnutí. Reakci České televize ČTK zjišťuje.
Česká televize podle Okamury usilovně pracuje proti lidem, kteří ji nesledují, a poplatky by jí proto platit neměli. "Je to tak neuvěřitelně sprosté a nemorální platit za něco, co nepoužívám, a co navíc pracuje proti mým zájmům, proti zájmům mojí země a mého národa," řekl ve svém přednostním vystoupení. Okamura rovněž obvinil Českou televizi z manipulací.
Předseda SPD rovněž uvedl, že kvůli neplacení poplatků poslal za tři roky do exekuce 41 000 domácností a firem, po nichž vymáhá částky násobně vyšší než dlužné. "Tuhle v uvozovkách zlodějnu nemůže nikdo rozumný hájit," míní Okamura.
Hlasování o přestávkách
Přednostní zařazení předlohy na program schůze prosadil vládní tábor dopoledne. Opozice o tomto plánu předem informaci neměla. Podle kuloárových informací o něm nevěděli ani někteří vládní zákonodárci. Opoziční předáci brzdili zahájení projednávání samotné novely po schválení změn programu schůze vystoupeními s přednostním právem.
Odpoledne opozici rozhořčil postup koalice, která nechala hlasovat o žádostech všech pěti opozičních klubů o udělení přestávek. V souhrnu by přesáhly 8,5 hodiny. Sněmovna vládní většinou žádosti odmítla. Opozice mluví o popření zvyklostí i demokracie a o snaze ji umlčet.
Česká televize by podle novely měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně. Objem peněz se má vrátit k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku a rozšíření okruhu poplatníků. Pokud by roční míry inflace dosáhly v součtu deset procent, částka od státu má podle novely o deset procent vzrůst. Valorizační mechanismus obsahuje i současný zákon o rozhlasovém a televizním poplatku, který současný zákon ruší.
O poplatcích budou poslanci hlasovat nad ránem, prosadil Okamura. Opozice bušila do lavic
Sněmovna bude v prvním kole o zrušení rozhlasových a televizních poplatků hlasovat v sobotu 24. října ve 4:36. Rozhodla o tom hlasy vládní koalice na návrh předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury. Rozpravu k předloze, do níž je přihlášeno přes šest desítek poslanců, vládní tábor omezil na devět hodin. Řadovým poslancům omezil řečnickou dobu na nejvýše 20 minut.
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