Polsko letos přestane kupovat ruskou ropu i uhlí, řekl premiér. EU vyzval k témuž

Polsko plánuje přestat používat ruskou ropu do konce letošního roku. Nejpozději do konce května pak chce přestat dovážet ruské uhlí. Ve středu to oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki. Rozhodnutí souvisí s přerušením hospodářských vztahů s Moskvou kvůli jeho agresi vůči sousední Ukrajině. Morawiecki také vyzval Evropskou unii ke zdanění dovozu ruské ropy a plynu.

Polsko podle Morawieckého zahajuje ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi nejradikálnější plán odklonu od ruských energetických zdrojů. Vyzval proto také další země Evropské unie, aby rovněž snížily svou závislost na dovozu paliv z Ruska. Tvrdí, že peníze z vývozu ropy a plynu pohánějí ruskou válečnou mašinérii.