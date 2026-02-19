Polská skupina Orlen v loňském roce výrazně zvýšila zisk, tržby jí ale klesly

Polská petrochemická skupina Orlen vloni více než zečtyřnásobila čistý zisk na 11,25 miliardy zlotých (téměř 65 miliard korun). Tržby se však téměř o desetinu snížily a dosáhly 267,33 miliardy zlotých. Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, o tom ve čtvrtek informovala na svých internetových stránkách.
Společnost Orlen také oznámila, že v letošním roce hodlá zvýšit kapitálové výdaje na 36,3 miliardy zlotých z loňských 32,6 miliardy zlotých. Mezi klíčové projekty, které by měla firma v letošním roce dokončit, patří první polská pobřežní větrná farma v Baltském moři a plynová elektrárna na severu Polska, uvedla agentura Reuters.
Rafinérská a petrochemická společnost Orlen Unipetrol ve čtvrtek sdělila, že vloni snížila ztrátu na 5,9 miliardy korun z 16,3 miliardy korun v předchozím roce. Tržby jí klesly zhruba o 13 miliard na 150,3 miliardy korun.
Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v České republice. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv.
Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická firma Remaq a výzkumné centrum v Brně.
Policie zadržela bývalého prince Andrewa. Měl poskytovat důvěrné informace Epsteinovi
Britská policie ve čtvrtek zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Informovala o tom televize BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Slavii přijdou problémy při zápase LM s Barcelonou téměř na milion, v ohrožení je i "kotel"
Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala fotbalovou Slavii za chování fanoušků v lednovém utkání Ligy mistrů s Barcelonou souhrnnou pokutou 40 tisíc eur (970 tisíc korun)
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Bartoš: Polovinu svých schopností mám z her. Když mi je rodiče zakazovali, vzteky jsem zvracel
Pirátění her, první střílečky i obavy z umělé inteligence. Bývalý vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš byl hostem podcastu Krotitelé bossů a mluvil o tom, jak ho formovaly počítačové hry, proč by stát měl podporovat herní studia a proč rodiče nemohou podceňovat (ale ani porazit) digitální svět svých dětí.
ŽIVĚArmáda USA je zřejmě připravena zaútočit na Írán o víkendu, Trump ale zatím nerozhodl
Spojené státy budou připraveny zaútočit na Írán už tento víkend. Americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala ve čtvrtek stanice CNN. USA v současné době přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.