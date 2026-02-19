Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Polská skupina Orlen v loňském roce výrazně zvýšila zisk, tržby jí ale klesly

ČTK

Polská petrochemická skupina Orlen vloni více než zečtyřnásobila čistý zisk na 11,25 miliardy zlotých (téměř 65 miliard korun). Tržby se však téměř o desetinu snížily a dosáhly 267,33 miliardy zlotých. Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, o tom ve čtvrtek informovala na svých internetových stránkách.

Ilustrační foto.
Pumpa Orlenu. Ilustrační foto.Foto: Eva Srpová
Reklama

Společnost Orlen také oznámila, že v letošním roce hodlá zvýšit kapitálové výdaje na 36,3 miliardy zlotých z loňských 32,6 miliardy zlotých. Mezi klíčové projekty, které by měla firma v letošním roce dokončit, patří první polská pobřežní větrná farma v Baltském moři a plynová elektrárna na severu Polska, uvedla agentura Reuters.

Související

Rafinérská a petrochemická společnost Orlen Unipetrol ve čtvrtek sdělila, že vloni snížila ztrátu na 5,9 miliardy korun z 16,3 miliardy korun v předchozím roce. Tržby jí klesly zhruba o 13 miliard na 150,3 miliardy korun.

Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v České republice. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv.

Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická firma Remaq a výzkumné centrum v Brně.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto. Logo Telegramu.
Ilustrační foto. Logo Telegramu.
Ilustrační foto. Logo Telegramu.

ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama