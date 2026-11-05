Polovina farmářů hodnotí letošek jako jeden z nejhorších, omezují investice

Přibližně polovina zemědělců hodnotí podle průzkumu Agrární komory ČR letošní rok jako jeden z nejhorších v historii svého podnikání a téměř 79 procent podniků plánuje omezit investice. Celkové ztráty v zemědělství budou letos kvůli kombinaci nízkých výkupních cen, rostoucích nákladů a sucha dosahovat nejméně 25,6 miliardy korun, sdělila ve čtvrtek komora v tiskové zprávě.
Kvůli nedostatku peněz zemědělci omezují například hnojení, vápnění nebo ochranu rostlin. Komora upozorňuje, že úspory se mohou negativně projevit v dalších letech, a to nižšími výnosy a zhoršením produkční schopnosti půdy. „Neznamená to jen odložení nákupu nové techniky nebo modernizace stájí. Dlouhodobě to může brzdit jejich rozvoj, snižovat objem produkce a oslabovat konkurenceschopnost českého zemědělství,“ upozornil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Za největší problém letošního roku považuje více než třetina zemědělců nízké výkupní ceny zemědělských komodit. Zemědělci loni v září podle dat statistiků prodávali například litr mléka za 13,50 Kč, letos v září za litr mléka dostali 9,81 Kč. Zemědělská cena za kilogram vepřového v živém klesla z loňských 37,01 Kč na 28,61 Kč letos v září.
Čtvrtině farmářů nejvíce komplikovaly hospodaření nepříznivé klimatické podmínky a sucho, další pětině vysoké ceny vstupů. Letošní úroda základních obilovin proti loňsku klesla kvůli suchu, vlně veder i jarním mrazům a krupobití o 16 procent na 6,46 milionu tun. Sklizeň řepky se propadla o více než pětinu na 803 ttisíc tun.
U 80 procent oslovených podniků letos vzrostly celkové náklady nejméně o pět procent, pětině podniků o více než 20 procent. Téměř většině ze 188 oslovených podniků zdražily pohonné hmoty, zhruba třem čtvrtinám zdražily opravy, servis a náhradní díly. Významně rostly podle průzkumu také mzdové náklady a pachtovné.
Někteří farmáři očekávají zhoršení ekonomické situace i příští rok, konkrétně 44,1 procenta oslovených podniků. Současný rozsah činnosti chce zachovat většina respondentů, zároveň ale 78,7 procenta plánuje omezit investice. Snížení počtu zaměstnanců zvažuje 26,1 procenta podniků. Část zemědělců plánuje z produkce vyřazovat méně výnosné pozemky a mají obavy z dalšího omezování živočišné výroby. Některé podniky ale upozorňují, že další propouštění nebo úspory už nejsou možné, aniž by ohrozily samotný provoz.
„Potřebujeme proto konkrétní a včasnou pomoc, předvídatelné podmínky a také férové postavení domácích producentů na trhu. Potravinová soběstačnost se totiž nebuduje prohlášeními, ale fungujícími zemědělskými podniky,“ uvedl Doležal.
Vláda pro zemědělce schválila například 264 milionů korun z evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě. Zemědělci zároveň letos obdrží tři čtvrtiny přímých plateb dříve jako zálohu, což jim má pomoct lépe zvládnout náročné období po letošním suchu a zajistit dostatek peněz pro další hospodaření. Kvůli dopadům sucha mají farmáři také úlevy v některých dotačních podmínkách.
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