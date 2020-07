Tělo šéfa technologického start-upu našli v New Yorku rozčtvrcené. Motiv je nejasný

Newyorská policie řeší neobvyklý případ brutální vraždy. V luxusním bytě na Manhattanu našli v úterý rozřezané tělo šéfa technologické firmy Gokada, Fahima Saleha. Firma provozuje v Africe systém na sdílení motorek. Útočník podle policie nastoupil se Salehem do výtahu a dostal se tak přímo do jeho bytu. Tam jeho tělo rozřezal a nacpal do několika pytlů. Po útočníkovi i jeho motivu policie pátrá.

Podle televize CNN Saleha naposledy zachytily bezpečnostní záznamy v pondělní večer, jak vchází do výtahu u svého bytu. Na záznamu je i muž oděný v černém, který je podle policie pravděpodobným útočníkem. Podezřelý na záznamu vchází do výtahu spolu s podnikatelem. Výtah v domě vede přímo do bytových jednotek. Související Zemřel vědec, který vynalezl funkci Ctrl+C, Ctrl+V. Pracoval pro Apple i Amazon Jakmile se muži dostali do bytu, útočník podnikatele napadl. Salehův trup nalezla později jeho sestra poblíž obývacího pokoje. Ostatní části těla útočník uložil do pytlů, které rozmístil po celém bytě. Policie zatím neurčila motiv a nyní zkoumá, jak útočník opustil budovu. Salehova rodina jeho smrt potvrdila. "Žádná slova ani činy nám nemohou zajistit útěchu, krom dopadení osoby, která neučinila o nic méně než ďábelský čin na našem milovaném. Naléháme na policii, aby pracovala svědomitě a přišla na kloub tomuto hroznému zločinu a přinesla tak Fahimovi spravedlnost," doplnila rodina zesnulého. Salehova nigerijská společnost Gokada na svém Twitteru označila smrt svého výkonného ředitele za náhlou a tragickou. "Fahim byl pro všechny z nás skvělým lídrem, inspirací a pozitivním světlem," uvádí oznámení společnosti. Saleh na střední škole založil PrankDial.com, webovou aplikaci na předem nahrané žertovné telefonáty, která od svého vzniku do roku 2018 vydělala přes 10 milionů dolarů (asi 240 milion korun). Se zakládáním a prodáváním webových aplikací pokračoval i na univerzitě. Nedávno založil investiční společnost rizikového kapitálu Adventure Capital, která investuje do start-upů, které nabízejí sdílené jízdy například v Bangladéši či v Kolumbii. Související Raketový start, obvinění z obtěžování a pád: "Lidová" taxislužba Uber slaví deset let Gokada podobně jako alternativní taxislužby Uber či Liftago nabízí sdílené jízdy, zaměřuje se však na motorky. Společnost minulý rok vybrala od investorů pět milionů dolarů (asi 120 milionů korun) a najala asi 800 šoférů motorek. Následně však narazila, největší nigerijské město Lagos totiž zakázalo komerční využívání motorek ve městě. Saleh poté v prohlášení na sociálních sítích proti zákazu ostře protestoval. Mezitím společnost zaměřila své podnikání na donáškovou službu a plánovala spuštění služby sdílených lodních plaveb, které mají fungovat podobně jako sdílené jízdy autem.