Městská policie se posměšnou rýmovačkou ohradila proti výhře Sexistického prasátečka

Dnes nám byla udělena tato vskutku zvláštní cena. Jak je vlastně cenná tato anticena? Jako my se divíte? Co se to stalo, nevíte? Fotka není reklamní, byla totiž spontánní. Kauza je to smyšlená, za nás jinak myšlená. Horké léto, horké líce, strážník jenom navrh dívce: „Dáme foto společné, snad to bude výtečné.“ Odborník teď vyřkl soud, tímhle směrem má se plout? Zdravý rozum má snad navrch, v to společně věříme, jestli je to ovšem pravda, to v budoucnu zjistíme. Veřejnosti vzkazujeme, s humorem, že konec není, příště možná přitvrdíme to pak teprv bude čtení. Teď trochu vážně – nominace na anticenu za reklamu nás upřímně překvapila, protože o reklamu opravdu nešlo. A o sexismu už se hovořit nedá vůbec. Ženám fandíme a podporujeme je. V ulicích Prahy slouží téměř 25 % žen - strážnic. Zdravíme Česká pošta a ostatní nedobrovolné finalisty této ankety! Poslední poznámka na závěr – Vážení moralisté, ne každá spoře oděná žena je prostitutkou!