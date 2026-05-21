"Poledne s Moravcem". Exmoderátor ČT nasadí nedělní debatu proti bývalému chlebodárci

Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, dnes večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma bude ode dneška nabízet každý týden celkem pět formátů, mezi nimi například nedělní politickou diskusi nebo publicistiku.
Předplatné pro diváky v projektu Moravec.cz bude stát 199 Kč za měsíc nebo 1990 Kč za rok. Moravec ve čtvrtek platformu představil na pražském Výstavišti. Politickou diskusi s názvem Poledne s Moravcem poprvé uvede 24. května, hosty budou ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nebo bývalí premiéři Mirek Topolánek a Jiří Rusnok.
Václav Moravec ukončil působení v České televizi (ČT) v březnu, pracoval v ní 21 let. Vedle Otázek Václava Moravce (OVM) moderoval i publicistický pořad Fokus. Odchod z ČT zdůvodnil tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.
V diskusích s politiky tak bude Moravec pokračovat v rámci své nové platformy. Každou neděli bude uvádět pořad Poledne s Moravcem, který bude natáčet v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě v Praze. První díl pořadu je na programu tuto neděli.
Další pořad Generace se bude jednou týdně zaměřovat na jeden společenský fenomén. Úvodní téma cyklu se zaměří na nebezpečí přechodu z demokracie k diktatuře. Debatovat o něm budou bývalý politik Miroslav Kalousek, novináři Zdislava Pokorná a Rastislav Iliev, politoložka Lucie Tungul nebo kněz Marek Vácha a influencerka Johana Bázlerová.
Třetí pořad 1:1, s podtitulem Ti, kteří mají vliv, bude nabízet rozhovor s vybranou osobností. Rozhovory se budou natáčet v Kongresovém centru v Praze. První interview platforma uvede s náčelníkem generálního štábu Armády ČR Karlem Řehkou.
Kromě diskusí a rozhovorů platforma podle Moravce nabídne i publicistické formáty. Pořad Kontexty, který budou mít na starosti bývalý redaktor pořadu České televize 168 hodin Jakub Hříbek a novinář Lukáš Cigánek, přičemž každý týden představí reportáže a analýzy k některým z kritických společenských témat. První díl by měl upozornit na nárůst násilné kriminality dětí.
Pořad Populace pak bude ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos představovat výsledky průzkumů mínění o aktuálních tématech, které budou doplněny komentáři odborníků. Pořad bude uvádět další bývalý redaktor pořadu 168 hodin David Sebíň. První díl bude prezentovat aktuální volební model.
Kromě Moravce se na projektu podílí jako výkonný šéf a producent Tomáš Hodboď. Šéfkou obsahu bude Hana Andělová, která s Moravcem spolupracovala již v ČT jako dramaturgyně jeho pořadů. Dalším členem týmu je také bývalá redaktorka Fokusu Václava Moravce Iva Melíšková. Realizaci pořadů bude mít na starosti produkční společnost Barletta.
Česká televize nedělní Otázky Václava Moravce nahradila diskusním pořadem Nedělní debata ČT, který střídavě moderují zástupce šéfredaktora ČT Martin Řezníček či moderátor pořadu Události, komentáře Lukáš Dolanský.
Podle dat ČT byla průměrná sledovanost první části pořadu za poslední dva měsíce kolem 422.000 diváků s podílem na trhu 23,61 procenta. To je zhruba o 300.000 méně, než sledovalo poslední OVM z 8. března a o 200.000 méně než jejich předposlední díl. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek však v minulých týdnech avizoval, že jde o zatím dočasnou verzi a ČT pracuje na novém formátu politické diskuse, který chce spustit ve druhé polovině roku.
