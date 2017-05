Pokuty za porušení zákazu kouření se začnou dávat za 90 dní, na jevišti zůstane cigareta rekvizitou

AKTUALIZOVÁNO před 52 minutami

Porušení zákazu kouření ve veřejných prostorách bude pokutováno až za devadesát dní, do té doby mají provozovatelé čas na uzpůsobení svých podniků. Herci na jevištích si budou moci během představení cigaretu ponechat jako rekvizitu. Na dnešní tiskové konferenci to uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Zákon zakazuje kouření ve veřejných uzavřených prostorách, výjimku na kouření elektronických cigaret mají restaurace. "Kuřárny budou moci i nadále fungovat v nákupních centrech a na letištích, s kuřáckých koutkem se počítá i pro zoologické zahrady," řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová (ČSSD).

Restaurační předzahrádky, pokud na nich má být kouření povoleno, budou muset být podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) označeny jako prostor pro kouření. Rozhodující pro případné postihy podle něj bude, jestli mají pevnou konstrukci.

Bez cigaret se nebudou muset obejít herci na jevištích. "Svoboda umělecké tvorby je v tomto případě nadřazená. Cigareta je rekvizitou," uvedl ministr Ludvík. Kuřárny budou moci dále zůstat také na uzavřených odděleních psychiatrie a léčby závislostí.

Zákaz bude opět platit na zastávkách MHD. V současné době je kouření zakázáno jen pod přístřešky, nově se bude týkat také prostoru širokého pět metrů a dlouhého 30 metrů před označníkem zastávky a pět metrů za ním ve směru jízdy. Zakázané bude také kouření na venkovních dětských hřištích.

Vedle kouření zákon nově upravuje také prodej alkoholu. Už dřívější legislativa zakazuje prodávat alkohol osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou. Hrozí pokuta až 3000 korun. Nově má prodejce povinnost takovou osobu vyzvat, aby z provozovny odešla, a ta musí poslechnout. Zákon také zakazuje prodej alkoholu v automatech.

Zákon počítá s různými postihy. Za kouření v místech, kde je zakázáno, hrozí kuřákovi až 5000 korun. Prodej či podávání alkoholu osobě do 18 let může být pokutováno až 150 000 korunami, mladšímu 15 let až dvojnásobně. Právnické osobně hrozí až dvoumilionová pokuta a zákaz činnosti na dva roky.