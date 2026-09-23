Pokuta za propagaci nelegálního hazardu. Rezort financí varoval influencery

Ministerstvo financí varovalo influencery na sociálních sítích před propagací nelegálních hazardních her. Upozornilo, že se tvůrci obsahu takovou propagací vystavují hrozbě pokuty v řádu milionů korun i riziku zablokování jejich účtu. Seznam legálních provozovatelů hazardních her zveřejňuje ministerstvo financí.
Ministerstvo upozornilo, že tradiční reklamu na hazardní hry ve stále větší míře nahrazují influenceři, kteří mají možnost oslovit velké množství mladých lidí.
„V České republice se mohou nabízet a propagovat pouze takové on-line hazardní hry, které mají platnou licenci vydanou ministerstvem financí. Jakákoli propagace nelicencovaného on-line casina, sázkové platformy apod. je protiprávní, a to bez ohledu na to, zda influencer dostal zaplaceno nebo ‚jen sdílel tip‘,“ uvedlo ministerstvo.
Úřad upozornil, že za propagaci nelegálního hazardu se označuje nejen sdílení odkazů v nabízeném obsahu, ale i nabízení herních kreditů nebo soutěže o ně. Stejně tak je propagací ukazování výher z casina nebo streamování z hraní na nelegálních platformách.
Vláda už dříve uvedla, že se chce zaměřit na boj s nelegálními hazardními hrami. Ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) v pondělí uvedl, že opatření proti nelegálnímu hazardu budou součástí těch, která mají přispět ke zlepšení salda státního rozpočtu.
V legálních hazardních hrách vsadili lidé v Česku za letošní první pololetí 574,8 miliardy korun, meziročně se objem sázek zvýšil o 12,6 procenta. Objem výher dosáhl 539,6 miliardy korun, meziročně tak byl o 13 procent vyšší. Provozovatelé her odvedli za pololetí na dani z hazardu 11,5 miliardy korun.
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