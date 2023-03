Pokud soud zruší nižší valorizaci, rozdíl v penzích lidem dorovnáme, tvrdí stát

Kdyby Ústavní soud rozhodl o zrušení omezené červnové valorizace důchodů, stát by rozdíl v penzích po snížení lidem pak naráz dorovnal. Doplatek by dostali pravděpodobně začátkem příštího roku. Případná připravovaná opoziční ústavní stížnost schválené nižší přidání v červnu už ale neovlivní. Ve středu to řekla mluvčí ministerstva práce (MPSV) Eva Davidová.

Podle přijaté novely se průměrný starobní důchod v červnu kvůli inflaci zvedne o 760 korun místo o 1770 korun. Procentní část důchodů poroste o 2,3 procenta a k tomu všem o 400 korun. Podle dosavadních pravidel by to bylo o 11,5 procenta. Opatření má zbrzdit zadlužování. Místo 34,4 miliardy korun na dluh má přidání letos stát 15,4 miliardy.

Prezident Petr Pavel zákon s jednorázovým snížením mimořádné valorizace podepsal ve středu. Opoziční hnutí ANO chce podat Ústavní stížnost. Věří, že ji ústavní soudci projednají přednostně a omezenou valorizaci zruší. Politická náměstkyně ministra práce Šárka Jelínková (KDU-ČSL) v pořadu Události, komentáře odhadla, že by soud mohl rozhodovat v létě či v září. V červnu se tak důchody upraví podle přijaté normy, tedy méně. Podle poslanců ANO může omezení valorizace skončit blamáží, takže by stát rozdíl musel doplatit.

"Musíme být připraveni na všechny varianty," řekla mluvčí ministerstva práce. Pokud by Ústavní soud omezení valorizace zrušil, důchody by se podle Davidové pak pravděpodobně vypořádaly v lednu či v dalších měsících. Záleželo by na termínu rozhodnutí. Sociální správa by doplatky musela zpracovat.

Rozdíl mezi původní a sníženou valorizací činí u průměrné starobní penze od června do konce roku 7070 korun. U lidí s podprůměrnou penzí je částka nižší, u lidí s nadprůměrným důchodem naopak vyšší. Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci loňska přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Své důchodové systémy mají i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve středu uvedl, že případný soudní nález může mít mnoho podob. Podotkl, že v některých dřívějších rozhodnutích sice Ústavní soud výhrady uznal, ale podstatu nezměnil.

Letos podle schváleného rozpočtu výdaje na penze převyšují příjmy z pojistného o 62,5 miliardy korun, a to bez červnového mimořádné přidání. Po něm by letošní důchodový deficit mohl být téměř 78 miliard, bez něj skoro 97 miliard korun. Rozdíl mezi úspornější a původní valorizací letos činí 19 miliard korun. Do roku 2030 by se podle Národní rozpočtové rady díky následujícím valorizacím zvedl celkem na 250 miliard korun.

Stát musel peníze penzistům doplácet už před lety. Za rok 2013 si totiž pracující senioři mohli odečíst slevu na dani jen tehdy, pokud důchod nepobírali. Ústavní soud tuto část úsporného balíku tehdejší vlády zrušil. Lidé pak dostali jednorázový doplatek. Na podání žádostí o doplacení byly tři roky. Za čtyři měsíce po soudním verdiktu požádalo 146.000 pracujících důchodců o vrácení 600 milionů korun.