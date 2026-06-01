Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, uvedl Pavel

Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci reVize Česka v pondělí řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by ČR byla blíže rozhodování v EU. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal.
Vláda ANO, SPD a Motoristů nechce euro v Česku zavádět. Premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku května uvedl, že vláda už nebude každoročně zpracovávat zprávu o připravenosti k přijetí společné evropské měny.
„Je to droga. Zabíjí.“ Babiš vysvětlil, proč odstřelil Béma, výrazně přitvrdí
Jestliže v minulých měsících nebylo ještě zcela jasné, jakým způsobem chce premiér Andrej Babiš bojovat proti drogám, nyní to už jasné je. Babiš se rozhodl spíše pro represi, o čemž svědčí nejen některé jeho výroky, ale také to, že se obrátil zády k protidrogovému koordinátorovi Pavlu Bémovi, kterého si letos v lednu sám na tuto funkci vybral.
Francie zadržela tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny sankce, uvedl Macron
Francouzské námořnictvo v Atlantiku zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl na síti X francouzský prezident Emmanuel Macron. Námořnictvo obsadilo plavidlo nazvané Tagor v mezinárodních vodách v neděli při společné operaci s podporou několika partnerů včetně Británie. Podle agentury AFP je to čtvrtý tanker, který Francie takto zastavila.
Odbory agentury pro začleňování zahájily jednodenní stávku za veřejnou službu
Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v pondělí v 9:00 jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších 15 ji podporuje. Řekl to předák odborů agentury Václav Nikl.
Vítkova CPI prodává i zbývající část areálu v Bubnech, vlastníkem bude Palcr z J&T
Realitní skupina CPI Property Group (CPIPG) českého miliardáře Radovana Vítka prodává zbývající polovinu brownfieldu v pražských Bubnech, vlastníkem celého území se stane zakladatel společnosti J&T Real Estate Dušan Palcr.