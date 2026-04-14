14. 4. Vincent
Ekonomika

Pokoušejí se politicky ovládnout média, varuje šéf ČRo. Ostře odmítá zrušení poplatků

ČTK

Český rozhlas podle generálního ředitele Reného Zavorala nesouhlasí s návrhem převést financování médií veřejné služby ze systému rozhlasových poplatků na státní rozpočet. Pro tak zásadní změnu neexistuje racionální důvod a nelze to číst jinak než jako pokus otevřít si cestu k jejich oslabení a politickému ovládnutí.

René Zavoral, generální ředitel, Český rozhlas (ČRo)
Současný systém financování veřejnoprávních médií z poplatků je podle Zavorala funkční, spravedlivý, stabilní a dlouhodobě udržitelný.Foto: ČTK
Zavoral tak reagoval na dnešní oznámení ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) o návrhu zákona, který od příštího roku převádí financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet.

Současný systém financování veřejnoprávních médií z poplatků je podle Zavorala funkční, spravedlivý, stabilní a dlouhodobě udržitelný. "Převod financování na státní rozpočet neznamená, že veřejnost přestane tuto službu platit. Znamená to jen, že ji nebude platit přímo, ale nepřímo ze státního rozpočtu, tedy z jiné kapsy. Ve výsledku ji zaplatí všichni, včetně těch, kteří jsou dnes nebo v budoucnu od poplatku osvobozeni," uvedl Zavoral.

Ještě závažnější ale podle něj je, že takový model přímo napojuje Český rozhlas na politiky a státní moc, což je pro médium veřejné služby nepřijatelné. "Jedním z výdobytků listopadu 1989 byla média veřejné služby, která jsou co nejvíce nezávislá na státu. A tuto nezávislost významně chrání i financování přímou platbou od občanů, tedy poplatky. Návrh financovat Český rozhlas přímo ze státního rozpočtu je v tomto krokem zpět," dodal Zavoral.

Český rozhlas má příští rok podle návrhu ze státního rozpočtu dostat 2,065 miliardy korun, což je zhruba stejně, jako vybral v roce 2024 před zvýšením rozhlasového poplatku z 45 na 55 korun měsíčně. Zároveň je to ale o 400 milionů méně než očekávaný letošní příjem.

„V Česku je největší hrozbou sexuální zneužívání dětí. Pachatelé často k seznámení využívají online her, případně různých komunikačních platforem,“ říká krizový psycholog Štěpán Vymětal.

I nevinná online hra přiměje dítě k násilí. Znalec odhaluje zrůdnosti kyberprostoru

Vypadá to, že jenom hrají hru. Nebo že chatují se svými kamarády. Jenomže podle krizového psychologa Štěpána Vymětala může toto zdánlivě nevinné poflakování našich potomků na internetu skýtat obrovská rizika. „Jako soudní znalec jsem se setkal s různými případy. Dokonce i s dětmi a mladými lidmi, které někdo v kyberprostoru motivoval ke spáchání násilí,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

ČR-požár-Praha

Hustý dým nad Prahou. Hoří střecha ubytovny, hasiči zachraňují lidi pomocí žebříků

V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Obyvatele z budovy zachraňují s pomocí žebříků. Novinářům to sdělili hasičští mluvčí Miroslav Řezáč a Vojtěch Rotschedl. Zdravotničtí záchranáři u šesti lidí zjišťují, jestli se nepřiotrávili zplodinami hoření. Událost je zatím bez vážných zranění, uvedli na síti X.

ORBÁN Viktor; PUTYIN, Vlagyimir

Vondra o Orbánovi: Rozešli jsme se, když začal hrát roli ruského poskoka

„Kluci z Fideszu u mě bydleli, když přijeli v srpnu 1989 na demonstraci k výročí okupace omluvit se za maďarskou účast. Estébáci je tehdy sebrali a deportovali. A Viktora jsem pak samozřejmě vídával, když jsme po revoluci začali jezdit do Budapešti... Až do války na Ukrajině jsem ho hájil. Třeba s ilegální migrací měl pravdu a dneska je to běžný postoj,“ vzpomíná Saša Vondra na éru Viktora Orbána.

