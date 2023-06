Pohonné hmoty před létem zdražují. Cena nafty roste po čtyřech měsících

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek brzy ráno středoevropského letního času schválila zákon, který pozastavuje platnost dluhového stropu. Nyní putuje do Senátu. Prezident Joe Biden výsledek hlasování uvítal a vyzval Senát, aby zákon schválil co nejdříve, napsala agentura Reuters. Podle americké ministryně financí Janet Yellenové je na schválení zákona čas do pondělka, aby se USA vyhnuly platební neschopnosti. Takový scénář by měl podle expertů i médií vážné dopady na domácí i světovou ekonomiku.

Podle deníku The New York Times hlasovalo proti návrhu 117 zákonodárců, z nichž 71 bylo z Republikánské strany. Pro hlasovalo 314 kongresmanů, z toho 165 z Demokratické strany. Senát by podle CNN mohl začít zákon projednávat již dnes a schválit ho do víkendu. Někteří senátoři z Demokratické i Republikánské strany dali najevo, že budou hlasovat proti.

Schválení ve Sněmovně reprezentantů, kde mají většinu republikáni, označil demokratický prezident Biden za "dobrou zprávu pro americký lid a americkou ekonomiku". Podle něj je návrh kompromisem a žádná ze stran nezískala vše, co chtěla.