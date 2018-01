Podvody při měření emisí mají skončit. Rozjíždí se nový systém kontrol aut

před 1 hodinou

Stanice měření emisí začnou od ledna pořizovat fotodokumentaci vozidel. Snímky pak budou společně s výsledky měření on-line ukládat do informačního systému ministerstva dopravy. Podobným způsobem od roku 2016 fungují kontroly na stanicích technické kontroly.

Praha - Ministerstvo dopravy nastavuje přísnější podmínky pro stanice na měření emisí. Všechny stanice musí být od ledna povinně registrovány do nového systému evidence kontrol. Právě ten má zabránit podvodům s výsledky měření.

"Už nebude možné, aby vozidlo dostalo záznam o úspěšné kontrole emisí, aniž by stanici ve skutečnosti navštívilo. Když neprojde měřením na jedné stanici, nemůže také tak snadno zkoušet štěstí na jiné. Protokoly měření totiž kromě fotografií obsahují i časy a dobu kontrol. Záznamy navíc není možné přepisovat," říká ministr dopravy Dan Ťok.

Do systému se stanice na měření emisí mohly přihlásit od listopadu, kdy byl spuštěn zkušební provoz. Ten měl původně trvat měsíc, ministerstvo však nakonec tuto lhůtu prodloužilo až do konce prosince. Řadě stanic totiž dodavatelé nestihli včas dodat počítačové vybavení, které je k propojení s novým informačním systémem nezbytné.

Ke konci prosince se do nové evidence kontrol přihlásilo zhruba 1080 stanic. Podle posledních údajů ministerstva v minulosti získalo oprávnění a osvědčení, díky kterému je možné vystavovat vlastníkům automobilů emisní protokoly, zhruba 1800 stanic. Jejich počet není na rozdíl od stanic technické kontroly v Česku nijak regulován.

Provozovatelé navíc nemají povinnost oznámit státu ukončení své činnosti. Podle Ťoka se proto dá očekávat, že se některé stanice do systému vůbec nepřihlásí. Buď nebudou chtít dál pokračovat, nebo již měření přestaly poskytovat dříve. Díky novému systému tak ministerstvo dopravy získá přesný přehled o tom, kolik z 1800 stanic v Česku dosud funguje.

Kdo se do evidence nepřihlásí, tomu nehrozí přímý postih. Nebude mít ale možnost tisknout nové protokoly. Ty stávající jsou od Nového roku neplatné. Provozovatelé stanic měření emisí budou nově vůz fotit stejně jako v případě kontrol STK zezadu a zepředu, k tomu budou muset mechanici udělat samostatné fotky výrobního štítku, tachometru, poznávací značky a identifikačního čísla - takzvaného VIN kódu.

Podle ministerstva díky novému systému už nebude možné, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo na jiné místo a tam majitel auta zkoušel, zda se mu nepodaří mechaniky uplatit. V protokolech, které se budou automaticky generovat a ukládat on-line do databáze, budou zaznamenávány časy a doba kontrol.



Ministerstvo dopravy proto věří, že mechanici nebudou mít šanci do procesu nijak zasahovat a upravovat například výsledky měření. Nové povinnosti by neměly prodloužit délku emisní kontroly o více než minutu. Dosud testování vozu zabere přibližně 10 minut času.