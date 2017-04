Podnikatelům pomůže PES. Rodí se systém, který je provede nepřehlednými zákony

před 22 minutami

Podnikatelé nemají šanci orientovat se v "džungli" pravidel, upozorňuje Hospodářská komora. Proto pro ně připravuje spolu s politiky elektronický systém, který by jim měl pomoci. Novinku podporují Andrej Babiš nebo Pavel Bělobrádek.

Praha - Podnikatelé by měli mít od roku 2018 ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle platných českých zákonů. Slibuje to Hospodářská komora, který napříč politickým spektrem získala podporu pro zavedení Právního elektronického systému zvaného PES.

Elektronický hlídač povinností vůči státu má podnikatelům pomoci orientovat se v "džungli" pravidel. Například zákon o dani z příjmů se jen od začátku tohoto tisíciletí měnil skoro stočtyřicetkrát, legislativa týkající se správních poplatků dokonce stoosmdesátkrát.

Demo verzi novinky dnes představil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Slibuje, že v základní podobě by systém mohl naostro začít fungovat v příštím roce. V květnu ho chce spustit na zkoušku.

Organizace, která má téměř 15 tisíc členů z řad firem i živnostníků, si vyjednala podporu politiků téměř ze všech parlamentních stran. Skupina poslanců teď předkládá návrh novely zákona o Hospodářské komoře, která spuštění systému umožní.

Jedním z předkladatelů je ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš, podle něhož systém usnadní podnikatelům život. "Pomůže jim rychle zjistit, které povinnosti vůči státu mají v různých situacích, jaké jsou termíny, co se od nich očekává, a nepřímo by mohl zlepšit i kvalitu legislativy v České republice," uvedl.

Pod návrhem je podepsaný také vicepremiér a předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Za ČSSD novelu předkládá Roman Sklenák, za ODS Zbyněk Stanjura, připojil se i Martin Plíšek z TOP 09, Petr Gazdík ze STAN a komunista Pavel Kováčik.

Za technickým řešením "hlídacího psa" stojí Zdeněk Zajíček, jenž je také tvůrcem kontaktních míst Czech Point. Jak by systém měl podle něj fungovat? Uživatel by si nejdříve zřídil svůj profil. "Kdyby například podnikal v autodopravě, tak by si to do profilu zadal a vyjely by mu všechny povinnosti, které se na něj jako na autodopravce vztahují," popisuje Zajíček. Do e-mailu by mu mohla chodit i upozornění na blížící se termín povinných plateb.

V první vlně do konce roku 2018 se do systému dostanou jen přílohy 13 zákonů. Teprve až na konci roku 2023 by měl PES obsahovat všechny povinnosti vyplývající z národní legislativy.

Autoři chtějí začít s daňovou legislativou, zákoníkem práce a úpravami odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Novela, kterou nyní navrhují poslanci, současně ukládá novou povinnost pro legislativce: Ke každé nové zákonné úpravě se automaticky připojí přehled povinností, aby ho Hospodářská komora mohla včlenit do elektronického systému.

Novinka bude pro firmy i živnostníky dobrovolná. Komora cílí hlavně na ty nejmenší podnikatele. "Ti většinou nemají možnost platit drahé právníky či daňové poradce a v tuto chvíli ani přesně nevědí, jaké mají povinnosti," vysvětluje Zajíček. V Česku působí asi milion podnikajících subjektů, některé však nejsou aktivní. Komora odhaduje, že systém by mohla využívat asi třetina z celkového počtu.

Státní a územní rozpočty by měl systém přijít v následujících šesti letech zhruba na miliardu korun. Podobnou částku by však zároveň měl uspořit kontrolním orgánům, které budou moci PES také využívat a ušetří za platy úředníků. Největší úsporu - 43 miliard ročně - komora předpovídá samotným podnikatelům. Zároveň se ovšem uživatelé systému budou muset asi tisícikorunou ročně podílet na nákladech za provoz.

Předsedovi Asociace malých a středních podniků Karlu Havlíčkovi, který jinak systém vítá, se ale poplatek nelíbí. "Podnikatel má právo na to, aby veškeré informace, které mu státní správa poskytuje, byly zdarma," dodává. Podle Komory bude PES daňově uznatelným nákladem.

autoři: Markéta Šrajbrová, Ekonomika, ČTK

