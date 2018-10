Z Poláků bychom si měli vzít příklad, říká šéf Kofoly. Češi jsou podle něj nadaní

Společnost přestála divoký kapitalismus, kdy podnikatelé běžně dlužili svým obchodním partnerům. Podle šéfa Kofoly si někdy museli od dodavatelů brát zboží, které následně přeprodávali, aby získali svoje peníze. Dnes už takové situace nehrozí.

Ostrava - Firma Kofola si v těchto dnech připomíná 25 let od svého založení. Rodina Samarasových v čele s před třemi roky zesnulým Kostasem Samarasem a jeho synem Jannisem je tak dobrým svědkem porevolučního vývoje české ekonomiky a podnikatelského prostředí.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny obě témata shrnul dnešní generální ředitel Jannis Samaras a jeho další společníci - předseda dozorčí rady firmy a Samarasův švagr René Sommer, výrobní ředitel René Musila a ředitel nákupu Tomáš Jendřejek optimisticky, ale s některými "ale".

"Vše je kultivovanější," říká Musila. "Samozřejmě, že prostředí je celkově lepší," dodává Samaras s tím, že doba, kdy museli honit zloděje kamionů, které přepravovali jejich výrobky, je pryč.

Jendřejek vzpomíná i na další aspekty "divokého kapitalismu" počátku 90. let, kdy řada velkoobchodů neustála své podnikání a dlužila peníze svým obchodním partnerům.

"Řešili jsme to nejdříve slušnou cestou pomocí výzev, dopisů, telefonátů. Pak když jsme ale viděli, že vám dluží, přitom si staví vilu a před ní stojí mercedes, byli jsme tedy nuceni zavést až takovou domobranu," popisuje Samaras.

Někdy docházelo až k tomu, že si firma brala od dlužníků zboží, které nepotřebovala. "Prodávali jsem je pak dál, abychom dostali své peníze. Šli jsme po tom nejdražším - alkohol, cigarety. Ale někdy jsme byli nuceni vzít si třeba i mouku," dodává. To už je minulost, ale i dnes podle Samarase řada věcí brzdí rozvoj podnikání.

"Když jsme začínali jezdit od nás do Polska, do Varšavy to bylo 7,5 hodiny. Do Katowic asi 3. Do Prahy 3,5. Dnes do Prahy jezdíme 4,5 hodin, do Katowic hodinu a do Varšavy 3,5 hodiny," uvádí Samaras příklad ze svých cest ze sídla firmy v Ostravě a srovnání dnešní situace s rokem 2008, kdy firma v Polsku začala působit.

"A nebo ten paradox, že když chcete u nás vozit zboží, tak cesta vlakem je mnohem dražší než kamionem," přidává Musila.

Polsko je podle mužů z Kofoly obecně Čechy podceňovanou zemí. A vzkazují lidem ať se tam jedou podívat. Kdyby prý Česko k některým zásadním věcem jako je například infrastruktura přistupovala stejně jako východní sousedé, vlak z Prahy do Bratislavy by cestu zvládnul za hodinu a půl.

Firma Kofola v posledních letech rozšířila svoji působnost z Česka a Slovenska do zmíněného Polska a zemí bývalé Jugoslávie.

"V Československu jsou skvělí lidé s dobrými vlastnostmi pro technický typ byznysu. Jinde jich tolik nenajdete. Jestli má naše země v něčem sílu, jsou to superkvalifikovaní lidé, nadprůměrně technicky zdatní," všímá si Samaras.

"Další věcí je vysoká loajalita zaměstnanců. Pokud se k nim chováte loajálně vy, dělají s vámi rádi a neřeší jen sami sebe," říká.

Přání k výročí Česka? Věnujme se odpovědnému zemědělství

A co by si spolumajitel firmy Kofola, jednoho z největších hráčů na středoevropském nápojovém trhu, pro Českou republiku v časech připomínání 100 let od vzniku moderního státu přál?

"Doufám, že se naše technické nadání a poctivý přístup promítne více do zemědělství a díky technologickému vývoji se posuneme ze zemědělsky totálně nesoběstačné země častokrát drancující půdu do ekonomicky úspěšného a k přírodě, zejména půdě a vodě, ohleduplného zemědělství."