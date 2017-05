Podnikatelé dostanou zbraň proti finanční správě. Ta reaguje na případ, kdy sama narazila

před 1 hodinou

Přichází zásadní změna, která podnikatelům dává do rukou zbraň, jak se hájit proti obviněním ze strany finančních úřadů, že dostatečně neprověřili své obchodní partnery. Týká se to prověřování, zda firma není zapletena do karuselových podvodů. Generální finanční ředitelství uznalo, že bude stačit, když podnikatelé své partnery prolustrují ve veřejných databázích, jako je obchodní rejstřík.

Doporučujeme

Praha - V posledních měsících přibývá případů, kdy finanční úřady v rámci boje proti únikům DPH pokutují podnikatele, kteří obchodovali s partnery zapletenými do karuselových podvodů. Postižené firmy se přitom často marně hájily, že z veřejných databází − obchodního a insolvenčního rejstříku a seznamu nespolehlivých plátců DPH − žádné podezřelé informace o svých obchodních partnerech nezjistily. Postihu se však nevyhnuly. Finanční správa naletěla podezřelé firmě. Chceme od podnikatelů nemožné, ukázala číst článek Nyní přichází zásadní změna, která firmám dává do rukou zbraň, jak se proti obviněním ze strany finančních úřadů hájit. Samo Generální finanční ředitelství, pod nějž spadají všechny berní úřady v Česku, uznalo, že bude stačit, když podnikatelé své partnery prověří ve zmíněných veřejných databázích. I když se pak ukáže, že takový partner je zapojený do karuselových podvodů s cílem okrást stát na DPH, podnikatel, který s ním obchodoval, bude mít od berních úřadů klid. Daňoví poradci už o tuto novou argumentaci doplňují žaloby svých klientů, kteří se u soudů brání proti dřívějšímu postupu finanční správy. Za změnu může případ, na který minulý týden upozornily Hospodářské noviny i online deník Aktuálně.cz: samo Generální finanční ředitelství se v něm zapletlo do obchodů s firmou namočenou do podvodů s DPH. Nakoupilo od ní téměř za dva miliony mobilní telefony, přestože daný podnik vykazoval řadu rizikových indicií, a navíc v něm už skoro rok probíhala hloubková daňová kontrola. Podrobnosti čtěte v Hospodářských novinách.

Pokračujte dál