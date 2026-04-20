Podnikatel Fischer nemá podle šéfa firmy Dertour s Fischer Air šanci

Česko-německý podnikatel v cestovním ruchu a bývalý český senátor Václav Fischer nemá podle ředitele společnosti Dertour Christopha Debuse šanci provozovat v Německu nové aerolinky pod jménem Fischer Air.
Debus to řekl to v rozhovoru, který v pondělí zveřejnil bulvární list Bild. Značka Fischer Air totiž podle něj patří skupině Dertour, která ji získala při koupi české skupiny Fischer v roce 2020.
Na počátku letošního roku deník Bild přinesl v několika článcích informace o Fischerových nových podnikatelských aktivitách. Na konci února také informoval, že po něm bylo vyhlášeno pátrání s cílem zjistit místo jeho pobytu. Podnikatel ho následně sám úřadům sdělil.
Pátrání se týkalo případů, ve kterých na Fischera podal v letech 2021 a 2023 trestní oznámení německý úřad práce. „Trestní oznámení se týká toho, že obviněný jako majitel, respektive jednatel společnosti údajně požádal o peníze z programu kurzarbeitu a o příspěvky na sociální pojištění s udáním klamných skutečností, a aspoň částečně je tak získal,“ sdělila tehdy ČTK mluvčí státního zastupitelství v Hamburku Mia Sperlingová-Karstensová. Takzvaný kurzarbeit je ochranným režimem pracovních míst.
Deník Bild na počátku roku rovněž informoval, že Fischer usiluje o obnovení podnikání v letecké dopravě, a založil proto firmu Fischer Air. Podle deníku letecká společnost nemá vlastní letadla a v reklamách na lety do Španělska, Řecka či Egypta používá fotografie původní české společnosti Fischer Air z let 1996 až 2005. Aerolinky nabízely spoje z letiště ve středoněmeckém Kasselu. Zákazníci podle Bildu popisovali složitou komunikaci s aerolinkami. Bild rovněž uvedl, že společnost Fischer Air byla založena na Slovensku.
Šéf společnosti Dertour teď Bildu v rozhovoru řekl, že značka Fischer Air patří jí, protože ji společnost - ještě jako DER Touristik - koupila spolu se skupinou Fischer Group v roce 2020. „Společnost Fischer jsme v roce 2020 získali včetně práv na značku. Už v minulosti jsme soudní spory o porušení práv k ochranné známce vyhráli. Pro nás je to tedy zcela jasné,“ řekl Debus. „Nebude mít žádnou šanci,“ dodal šéf Dertour s odkazem na snahy česko-německého podnikatele.
Bild už dříve uvedl, že je sídlo Fischerovy firmy v Německu ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Na místě redaktor Bildu ale tehdy našel jen schránku v terminálu místního letiště. „O Fischer Air a panu Václavovi Fischerovi jsme už nic neslyšeli. Schránku Fischer Air jsme odstranili, protože nebyl zaplacen nájem,“ řekl nyní Bildu jednatel letiště ve Friedrichshafenu Detlef Schäfer-Carroll. Bulvární deník upozornil také na to, že ani webové stránky společnosti Fischer Air už nefungují.
Mohlo by vás zajímat: Přes sedm kilo štěstí. „Klíčové bylo vyhrát cenu předtím,“ říká producent oscarového snímku
Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice
Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl na síti X dopravní podnik. Mezi stanicemi Zličín a Hloubětín metro jezdí.
Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, tělo bylo v jeho autě
Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, jejíž rozčtvrcené tělo policie loni v září nalezla ve fázi rozkladu v kufru jeho opuštěného auta, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení prokurátorů v Los Angeles.
Osudové dny na Annapurně. Partnerka nechala Čecha nahoře, prý neměl šanci
České horolezectví si připomíná smutné výročí. Před sedmnácti lety vyhasl na obávané Annapurně život Martina Minaříka, možná až příliš odvážného muže, který během předchozích deseti let dokázal zdolat v Himálaji sedm osmitisícových vrcholů. Zvládl i osmý, dolů už se ale nevrátil. Jeho tělo se nikdy nenašlo.
Brno slaví velký postup. Zbrojovka už má jistotu, že se vrátí do fotbalové ligy
Fotbalisté Zbrojovky Brno se po třech letech vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po dnešní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem.