Podnikání v Británii je pro nás důležité, ale po brexitu omezíme investice, hlásí evropské firmy

Londýn - Od rozhodnutí Britů o odchodu země z Evropské unie omezila své investice v Británii téměř polovina evropských podniků. Vyplývá to z šetření právní kanceláře Baker McKenzie mezi 800 podnikateli v šesti předních státech EU.

Navzdory rozhořčení z brexitu 95 procent podniků uvedlo, že podnikání v Británii je pro ně důležité. Evropští podnikatelé podporují takové pobrexitové uspořádání, které by se co nejvíce podobalo stávajícím podmínkám, podle tří čtvrtin oslovených by kvůli zajištění funkčních obchodních vztahů měla učinit ústupky také Evropská unie.

Více než polovina podnikatelů se v této souvislosti domnívá, že jejich názory nejsou v jednání zohledňovány. Minulý měsíc hlavní vyjednávač unie Michel Barnier prohlásil, že Británie musí čelit důsledkům odchodu z EU, což je stanovisko, které není zcela v souladu s míněním podnikatelů, píše list The New York Times.