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Ekonomika

Podle průzkumu za rok zdražily nájmy půlce lidí, čtvrtina si další růst nemůže dovolit

ČTK
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Za poslední rok vzrostlo nájemné téměř polovině lidí v Česku. Další zvýšení čekají čtyři z deseti Čechů, žádné zdražování si přitom nemůže dovolit čtvrtina populace. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments. Lidé podle něj musí kvůli omezenému rozpočtu ustupovat z některých požadavků nebo se stěhovat do menších bytů.

V nájmu podle Generali bydlí víc než čtvrtina Čechů, nejvíc ze zemí visegrádské čtyřky. Ilustrační snímek.
V nájmu podle Generali bydlí víc než čtvrtina Čechů, nejvíc ze zemí visegrádské čtyřky. Ilustrační snímek.Foto: Aktuálně.cz / Marián Lipták / www.panelaky.info / Se svolením k užití
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Průzkumu se zúčastnilo přes tisíc dotázaných v ČR. V nájmu podle Generali bydlí víc než čtvrtina Čechů, nejvíc ze zemí visegrádské čtyřky.

V Praze žije v pronájmu téměř polovina obyvatel a mezi lidmi od 18 do 34 let zhruba třetina. Čtvrtině respondentů z celé republiky vzrostl nájem o více než pět procent, každému desátému o více než desetinu.

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Kvůli rostoucím nákladům na bydlení se za poslední tři roky přestěhoval do menšího bytu každý sedmý nájemník. Podle dat Generali lze v hlavním městě nyní za 20 tisíc korun měsíčně pořídit nájem v bytě 2+kk o 43 metrech čtverečních, před pěti lety to bylo ve 3+kk o 83 metrech čtverečních.

Víc než 15 tisíc korun měsíčně bez energií dává za bydlení 29 procent českých nájemníků, nejvíc ze zemí V4. Nejdražší je Praha, kde tuto cenovou hranici překonává téměř šest z deseti nájemců.

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Ve Středočeském kraji přes 15 tisíc korun měsíčně platí víc než polovina lidí. Ve většině krajů se pak ale cena nájmů nejčastěji pohybuje mezi devíti až dvanácti tisíci korunami. Nejdražší jsou v regionech s velkými městy, jako je Plzeňsko nebo Jihomoravský kraj s Brnem. Nejlevnější je Zlínský kraj.

Část lidí předpokládá další zdražování

Čtyři z deseti nájemníků podle průzkumu očekávají, že se situace na nájemním trhu bude dál zhoršovat a ceny dál porostou. Ve městech nad sto tisíc obyvatel předpokládá další zdražování každý druhý dotázaný.

„Růst nájemného neznamená pouze vyšší výdaje domácností, ale také postupnou ztrátu obytného prostoru, který si za své peníze mohou dovolit. Kdo nechce nebo nemůže platit více, musí hledat kompromis v rozloze, dispozici či lokalitě,“ sdělil Marek Bečička, ředitel realitní části Generali Investments.

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Pokud by se nájmy zvyšovaly, část lidí by sáhla do svého rozpočtu. Například 28 procent z nich by raději snižovalo jiné výdaje, než aby opustili současný byt. Téměř třetina by se naopak stěhovala, ať už do levnější čtvrti, menšího bytu, nebo do jiného města. Návrat k rodině či známým by zvolilo devět procent lidí.

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Podle Generali ale průzkum zároveň dokazuje, že zvyšovat nájemné bude obtížné. Čtvrtina nájemníků si totiž nyní již nemůže dovolit platit příliš navíc.

Téměř šest z deseti Čechů by zvládlo platit maximálně o tisíc korun měsíčně více, osm z deseti lidí dva tisíce korun. Každý čtvrtý nájemník se zároveň bojí, že na nájem v budoucnu mít nebude, a dalších šest už s placením potíže má.

Třetina nájemníků si zároveň nemůže šetřit na vlastní bydlení a další pětina musí koupi odsouvat. V Česku nezvládne spořit 16 procent lidí, nájemníci se v této situaci ocitají víc než dvakrát častěji.

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