Přehled ukazuje, jak okolní země pomáhají lidem s drahými energiemi. Česko stále tápe

HDP na obyvatele v roce 2021: 37 750 USD Průměrná mzda v roce 2021: 5 663 PLN (29 787 Kč) Vývoj nezaměstnanosti: únor 2021: 3,7 procenta

únor 2022: 3 procenta Vývoj inflace: únor 2021: 3,6 procenta

únor 2022: 8,1 procenta Počet obyvatel: 37,96 milionu * Údaje o HDP vychází z dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. * Údaje o průměrné mzdě vychází ze statistických úřadů jednotlivých zemí, převedeno kurzy České národní banky platnými k 11. 4. 2022. * Údaje o nezaměstnanosti vychází z dat evropského statistického úřadu Eurostat. * Údaje o vývoji inflace vychází z dat evropského statistického úřadu Eurostat. * Údaje o počtu obyvatel vychází z dat Mezinárodního měnového fondu. Komentář Davida Klimeše: Komentář Davida Klimeše: Když polská vláda v lednu oznamovala svůj „tarcza antyinflacyjnej“, tedy protiinflační štít, vypadalo to jako velká populistická party. Přestože ceny energií už několik měsíců trápily polské domácnosti, radikální snížení daní na půl roku se zdálo jako přehnané. Po agresi Ruska a radikálním zdražení všeho to už tak nevypadá. I když balík bude pro Polsko velmi drahý, zafunguje. A to nejen ekonomicky, ale i politicky. Nikdo v Polsku nemůže vládě vyčíst, že pomáhá uprchlíkům, aniž by pomáhala s drahotou i svým občanům.

Ceny energií: Vláda v lednu snížila DPH na zemní plyn nejprve z 23 procent na osm, pak na nula procent. Opatření má platit do července. DPH klesla také u elektřiny a tepelné energie, a sice z 23 procent na pět. Opatření má platit do července. Pohonné hmoty: Vláda od ledna do května snížila spotřební daň na pohonné hmoty zhruba o 0,3 zlotého (asi 1,6 koruny) na litr. Vláda od února snížila DPH u pohonných hmot z 23 procent na osm, nařízení má platit do července.