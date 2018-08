Počet uživatelů internetu v Číně překonal 800 milionů. Je jich více než v USA a Indii dohromady

před 1 hodinou

Počet uživatelů internetu v Číně překonal hranici 800 milionů. V zemi je jich tak nyní více než v USA a v Indii dohromady. Čínské centrum informací o internetových sítích (CNNIC) uvedlo, že počet uživatelů se v prvním pololetí zvýšil o 30 milionů na 802 milionů, z toho 788 milionů lidí se k internetu připojuje prostřednictvím mobilních přístrojů, včetně chytrých telefonů. Napsal to list Financial Times. Čína je největším internetovým trhem světa. Navzdory vysokému počtu uživatelů ale v zemi používá internet jen 57,7 procenta populace. Čínský internetový trh je díky tomu velmi lukrativní pro zahraniční technologické společnosti, a to navzdory přísné cenzuře.