Počet ubytovaných turistů v Česku roste, mezi pětici nejčastějších hostů míří Číňané

před 4 hodinami

Zahraniční turisty se už více daří dostat i jinam než do Prahy, zatím jsou to ale spíše jednodenní výlety.

Brno - V České republice se loni ubytovalo 15,8 milionu turistů. Vyplývá to z údajů předběžných statistik, které má k dispozici ministerstvo pro místní rozvoj. Proti roku 2016 jde o šestiprocentní nárůst, řekla dnes při zahájení veletrhů turistického ruchu Go a Regiontour na brněnském výstavišti ministryně Klára Dostálová (ANO).

Pomocí spolupráce s destinačními agenturami už se daří zahraniční turisty dostat i jinam než do Prahy. "Ale zatím jsou to spíše jednodenní výlety. Je potřeba jim připravit takový program, aby strávili mimo Prahu dvě tři noci," řekla Dostálová.

Podle ní sice Praha ještě stále není přeplněná jako například Benátky či Barcelona, kde mají místní s turisty problémy, ale obsazenost hotelů považuje za alarmující. "Hoteliéři hlásí 98 procent, proto musíme opravdu usilovat o to, aby turisté jeli jinam. Intenzivně se věnujeme tomu, aby turisté přinášeli prospěch a nedošlo k tomu, že bude Praha přeplněná," řekla Dostálová.

Stále roste počet turistů z Číny, brzy se dostanou mezi pětici států, odkud jich přijíždí nejvíc. "Roste i počet turistů z Koreje a obecně je v Asii stále velký potenciál," uvedla Dostálová.

Ministerstvo usiluje o rozvoj turistické infrastruktury a marketingu v regionech, loni dalo na projekty dotace 150 milionů korun, připraveno bylo 200 milionů. Stejná částka je připravená pro samosprávy a destinační agentury i letos. "Jde například o sociální zázemí, odpočinková místa či servis pro cyklisty. A dobrý marketing je také důležitý," zdůraznila Dostálová. Dotace poskytuje projektům z národních zdrojů, protože je nelze podpořit z evropských peněz.

Ministryně by ráda připravila vznik nového ministerstva turistického ruchu a kultury. "Máme to v programovém prohlášení, zkusím to připravit a uvidíme, co s tím udělají další vlády. Máme spoustu památek, turismus je ekonomicky významné odvětví a přijde nám to logické spojit. Jde o obrovský potenciál," míní Dostálová.