Počet Čechů se smartphonem se za pět let ztrojnásobil, má ho už většina populace

před 4 hodinami

Počet uživatelů chytrých mobilních telefonů v Česku loni dosáhl 58 procent populace. O rok dříve to bylo 55 procent. I když se smartphony rychle šíří všemi demografickými skupinami, chytrý telefon je stále největším partnerem zejména pro lidi mladší 25 let, ukázal průzkum. Ti jej využívají pro vyhledávání informací (77 procent), čtyři z pěti pak k přístupu na sociální sítě a 68 procent sleduje alespoň jednou týdně videa.

Barcelona - Počet uživatelů chytrých mobilních telefonů se v České republice za pět let více než ztrojnásobil a loni dosáhl 58 procent populace. O rok dříve to bylo 55 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Google zveřejněného dnes na veletrhu Mobile World Congress (MWC). V rámci průzkumu v Česku a dalších 39 zemích provedl Google během pěti let 625 000 rozhovorů.

Pro většinu lidí v Česku představuje pravděpodobně největší změnu za posledních pět let jejich chytrý telefon. I když se smartphony rychle šíří všemi demografickými skupinami, chytrý telefon je stále největším partnerem zejména pro lidi mladší 25 let. Ti jej využívají pro vyhledávání informací (77 procent), čtyři z pěti pak k přístupu na sociální sítě a 68 procent sleduje alespoň jednou týdně videa.

Na internet se připojuje 81 procent Čechů, což je o dva procentní body více než před pěti lety, denně pak počítačovou síť využívá 65 procent lidí. Zhruba pětina Čechů se připojuje na internet častěji z chytrého telefonu než z počítače. Celosvětově to je třetina populace.

Výrazně vzrostl podíl uživatelů, kteří na internet přistupují ze tří nebo více zařízení. Od roku 2012 se počet těchto uživatelů zdesetinásobil a dostal se na 20 procent. Klesá naopak počet lidí, kteří využívají pro přístup jen jedno zařízení. Zatímco v roce 2012 to bylo 62 procent, nyní je to 26 procent, o jeden procentní bod méně než před rokem. Průměrný Čech využívá 2,5 zařízení pro přístup na internet.

V roce 2012 měl ve 40 zemích, ve kterých se výzkum konal, přístup k chytrému telefonu jen jeden ze tří spotřebitelů. O čtyři roky později tento počet vzrostl na 70 procent.

