Po varování představitelů firem v odvětví AI poklesly akcie výrobců čipů

Americké akcie zahájily týden poklesem. Dolar naopak na devizových trzích posílil. Děje se tak současně s tím, jak se výnos klíčových amerických dluhopisů pohybuje nejvýše od října 2023 a ceny ropy zůstávají výrazně nad 100 dolary za barel.
Varování představitelů hlavních společností v odvětví umělé inteligence (AI) ohledně nebezpečí překotného vývoje této technologie vedlo k výprodeji akcií spojených s tímto oborem.
Index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,56 procenta na 26.186,41. Dow Jonesův index zahrnující třicítku předních průmyslových podniků ztratil 0,29 procenta a uzavřel na 53.421,20 bodu. Širší index S&P odepsal 0,48 procenta na 7619,98 bodu.
Ztrácely zejména akcie výrobců polovodičů. Ti totiž těží z nadměrné poptávky po vyspělých čipech v důsledky masivních investic do budování datových center pro AI. Index výrobců polovodičů PHLX Semiconductor tak za pondělí odepsal 5,86 procenta.
Nvidia, která je dominantním výrobcem čipů pro AI, ztratila 3,36 procenta. Akcie dalších výrobců čipů Broadcom a AMD klesly o 4,77 procenta, potažmo 4,4 procenta.
Menší ochota investorů riskovat po varováních stran AI i po skokovém růstu cen ropy podpořila dolar. Ten je obvykle vnímán jako jedno z bezpečnějších aktiv.
Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 21:45 SELČ přidával téměř o 0,33 procenta na 99,45 bodu. K japonskému jenu dolar posiloval o 0,52 procenta na 154,349 JPY. Euro vůči dolaru ztrácelo 0,43 procenta na 1,1548 USD.
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