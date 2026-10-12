Díky Trumpovi může Rusko plně obnovit export nafty, tvrdí Kreml

Dohoda s americkým prezidentem Donaldem Trumpem umožní Rusku obnovit do konce roku vývoz motorové nafty na úroveň mezi třemi miliony a 3,5 milionu tun měsíčně, tedy jako před útokem na Ukrajinu. V rozhovoru se státní televizí Rossija 24 to v pondělí večer uvedl ministr energetiky a místopředseda vlády Alexandr Novak.
Zároveň řekl, že Rusko do Evropské unie letos dodalo energie v hodnotě 21,3 miliardy dolarů (465 miliard korun). „To znamená, že navzdory sankčním omezením pokračují dodávky surovin v jednotlivých oblastech, pro něž byly uděleny výjimky,“ dodal Novak.
EU zavedla po zahájení celoplošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 sankce proti Rusku a provedla kroky ke snížení energetické závislosti na Rusku.
Výjimka ze sankcí umožnila Slovensku a Maďarsku v dovozu ropy za určitých podmínek pokračovat. Dodávky ropy ropovodem Družba byly od 27. ledna do 23. dubna 2026 přerušeny po poškození infrastruktury na Ukrajině.
Trump minulý týden v pátek překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky.
Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. V pondělí dohodu obhajoval s tím, že se vždy rozhoduje v zájmu USA.
Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty do zahraničí a že tyto dodávky budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku.
Trumpovo oznámení vyvolalo kritiku opozičních demokratů i řady představitelů členských států EU a NATO, které roky podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi.
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