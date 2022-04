Plyn v datech a mapách. Podívejte se, kudy a kolik ho do Evropy proudí

Datový speciál Aktuálně.cz ukazuje podrobná čísla o dovozu zemního plynu do Evropy. Z různých zdrojů je sestavuje bruselský think tank Bruegel, data jsou aktualizována každý týden. Na mapě plynovodů zároveň můžete vidět veškeré cesty, kterými se plyn do Evropy importuje. Přehled zemí EU pak ukazuje závislost tamních odběratelů na dodávkách ruského plynu.