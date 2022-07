Zkapalněný plyn z Nizozemska prodlouží spotřebu v Česku až o dva měsíce

Plyn z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v Česku až o dva měsíce. Zásobníky plynu jsou nyní plné ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S plynem z LNG terminálu by to bylo zřejmě až do března. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Stát podle ministra nyní musí získat LNG, které zatím nemá zajištěné. Roční spotřeba plynu v Česku činí asi 9,4 miliardy metrů krychlových plynu, z Ruska podle Síkely jde zhruba 98 procent spotřebovaného plynu. Energetická společnost ČEZ zajistila přepravní trasy až pro tři miliardy metrů krychlových plynu z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. Plyn z terminálu na LNG sníží závislost na ruském plynu zhruba o třetinu. Pronájem kapacity v terminálu na LNG v Nizozemsku získal stát ve spolupráci s ČEZ. Celkový roční objem, který zde bude možné zpracovat a následně přepravit do země, je tři miliardy metrů krychlových. Podle Síkely se podaří ještě během nadcházející topné sezony přepravit do Česka až 1,5 miliardy metrů krychlových. Terminál v nizozemském Eemshavenu se bude skládat ze dvou plovoucích skladovacích jednotek zpětného zplynování. Vedle ČEZ ho budou využívat i další firmy, například Shell. Plyn je zkapalňován po vytěžení, aby mohl být díky až 600krát menšímu objemu snadněji dopravován pomocí tankerů. Podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše představují tři miliardy metrů krychlových plynu 30 tankerů. Beneš dodal, že pronájem kapacity bude Česko stát vyšší desítky milionů korun ročně, přesná částka je ale neveřejná. ČEZ nyní jedná s různými dodavateli LNG tak, aby zajistila co nejvíce zkapalněného zemního plynu na nadcházející topnou sezonu. Počítá se s tím, že terminál se začne používat hned po jeho spuštění, tedy zhruba v polovině září. Síkela uvedl, že máme nyní zajištěné asi dvě třetiny roční spotřeby plynu. Potřeba bude řešit nejen nadcházející, ale i další následující topnou sezonu. Zásobníky se totiž po zimě budou muset znovu naplnit. Nyní se nadále plní plynem, který přichází z Ruska. "Evropa se aktuálně snaží zvýšit možnosti dovozu plynu ze států mimo Rusko. Budují se tak nové LNG terminály, které budou schopny přijímat plyn ze zámoří. O LNG je teď logicky velký zájem a Česko, které nemá moře, si pro potřeby energetické bezpečnosti a zajištění dodávek plynu pro své občany a podniky potřebuje zabezpečit kapacitu v některém z přímořských států. A to se nám nyní ve spolupráci se skupinou ČEZ povedlo," uvedl Síkela.