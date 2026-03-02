Přeskočit na obsah
Benative
2. 3. Anežka
Ekonomika

Plyn skokově zdražil, stojí už přes 40 eur. Zásobníky jsou plné sotva ze třetiny

ČTK

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než čtvrtinu a překročila hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu (MWh). Panují obavy z dlouhodobějšího narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), informují tiskové agentury.

Ilustrační foto - zásobník plynu, plyn, zásoby, energie, plynové potrubí, plynovod, energie, zdražování, dodávky, krize
Ilustrační foto - zásobník plynu, plyn, zásoby, energie, plynové potrubí, plynovod, energie, zdražování, dodávky, krizeFoto: Reuters
Reklama

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc kolem 9:30 SEČ vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst o 26 procent. Nacházela se tak na 40,30 eura za MWh.

Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou.

Související

"Tento konflikt se týká v podstatě všech zemí v oblasti Perského zálivu včetně Kataru, který patří mezi přední světové vývozce plynu," uvedla v dnešní zprávě o situaci na trhu s plynem společnost Mind Energy. "Trh započítává vysokou rizikovou přirážku kvůli obavám z poklesu dodávek. Zásoby plynu v Evropě jsou už teď výrazně nižší než před rokem a výpadek v dodávkách z Blízkého východu by měl přímý dopad i na ceny v Evropě," dodala.

Zásobníky plynu v Evropské unii byly v sobotu podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 30 procent. V České republice to bylo zhruba 31 procent.

Nejnovější
