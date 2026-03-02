Plyn skokově zdražil, stojí už přes 40 eur. Zásobníky jsou plné sotva ze třetiny

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než čtvrtinu a překročila hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu (MWh). Panují obavy z dlouhodobějšího narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), informují tiskové agentury.
Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc kolem 9:30 SEČ vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst o 26 procent. Nacházela se tak na 40,30 eura za MWh.
Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou.
"Tento konflikt se týká v podstatě všech zemí v oblasti Perského zálivu včetně Kataru, který patří mezi přední světové vývozce plynu," uvedla v dnešní zprávě o situaci na trhu s plynem společnost Mind Energy. "Trh započítává vysokou rizikovou přirážku kvůli obavám z poklesu dodávek. Zásoby plynu v Evropě jsou už teď výrazně nižší než před rokem a výpadek v dodávkách z Blízkého východu by měl přímý dopad i na ceny v Evropě," dodala.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly v sobotu podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 30 procent. V České republice to bylo zhruba 31 procent.
ŽIVĚNěkolik amerických stíhaček v Kuvajtu se zřítilo. Írán odmítá jednat s Američany
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. „Trump uvrhl region do chaosu svými ‚iluzorními sny‘ a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.
Na hudební festival Beseda přijede raperka z Londýna a punkeři z New Yorku
Festival Beseda v Tasově na Hodonínsku letos přivítá londýnskou raperku Lady Lykez a také punkovou skupinu Balaclava z New Yorku. Českou scénu zastoupí například zpěvačka Načeva a formace Chunta, oznámil za pořadatele Zdeněk Neusar. Třiatřicátý ročník festivalu se uskuteční 31. července a 1. srpna. Podobně jako v minulosti se zaměří hlavně na nezávislou hudbu.
Metro v Praze srazilo člověka, provoz na části linky C je zastavený
Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání stojí. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před jedoucí soupravu, svým zraněním na místě podlehl, řekl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
Hlášení škody do tří minut. Jak to pojišťovna dokáže?
Vyřízení škody s pojišťovnou se dnes díky digitalizaci dostává na úroveň pár dnů, ale i hodin.