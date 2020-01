Před 85 lety napadlo Američany stáčet pivo do plechu. Vysmívaný obal teď dobývá Česko

Přesně před 85 lety si lidé v americkém Richmondu mohli jako první na světě koupit v obchodech pivo v plechovce. S myšlenkou uložit chmelový mok do plechovek přišel ve 30. letech minulého století malý pivovar z New Jersey. A brzy se to ukázalo jako krok správným směrem. Obliba plechovkového piva stoupá dodnes, a to i v dříve skeptickém Česku. Loni vzrostla jeho spotřeba o více než čtvrtinu.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Zikmund Plechovkové pivo v číslech Objem piva prodaného v plechovkách roste - v loňském roce se do konce listopadu zvýšil o 66 300 hektolitrů. Naopak o 69 tisíc hektolitrů klesla výroba piva v plastových obalech. V roce 2018 činil prodej piva v plechovkách desetinu celkového výstavu. Spotřeba piva v plechovkách se pak loni zvýšila o více než čtvrtinu. Z hlediska obalů tak dosáhla jedenácti procent celkového výstavu v Česku, lahvové pivo mělo čtyřicetiprocentní podíl a sudové 34 procent. Pivo v plechovkách je populární například i v Británii, kde se jeho podíl pohybuje kolem 70 procent, nebo ve Spojených státech, kde nápad prodávat chmelový mok v plechových konzervách vznikl.